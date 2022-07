iPhone 14 Max, analista teme ritardo o scarsità al lancio

Già nel mese di maggio erano circolate le prime indicazioni di un possibile ritardo per iPhone 14 Max, il primo di Apple atteso con grande schermo da 6,7” ma senza le specifiche top e il prezzo premium dei modelli Pro: ora purtroppo secondo l’analista Ross Young la situazione sembra essersi aggravata ulteriormente, perché la produzione di iPhone 14 Max sembra diverse settimane indietro rispetto alla tabella di marcia e anche rispetto agli altri modelli.

Finora infatti la nuova gamma iPhone 14 è attesa in arrivo a settembre, senza posticipi, mentre per il modello iPhone 14 Max Young segnala consistenti ritardi nelle forniture dei pannelli display da 6,7”. L’analista rivela che i livelli di forniture delle componenti di iPhone 14 Pro Max, in particolare gli schermi anche qui da 6,7”, sono tre volte superiori rispetto a quelli di Phone 14 Max.

Questo anche se, pur avendo la stessa diagonale, il display di iPhone 14 Pro Max è migliore e più avanzato, con supporto ProMotion per la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, funzione e specifica assente in iPhone 14 Max.

Fino a maggio – luglio però si riteneva che il divario di tempistiche e forniture di iPhone 14 Max potesse essere recuperato da Apple e dai suoi fornitori, forse con una accelerazione finale, in modo da garantire la disponibilità al lancio di tutti e quattro i nuovi modelli a settembre.

Se invece le indicazioni dell’attendibile, ma non infallibile, Ross Young saranno confermate, il rischio di un possibile ritardo di iPhone 14 Max diventa più probabile o, come già successo in passato per altri prodotti Apple, questo modello potrebbe risultare disponibile in quantità limitate in fase di lancio.

Purtroppo si prevede che il prezzo degli iPhone 14 potrebbe aumentare di 100 dollari rispetto ai modelli della generazione attuale. Per tutto quello che sappiamo ad oggi su iPhone 14 il collegamento da seguire è direttamente questo.