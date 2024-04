Shein, l’UE mette le redini all’ecommerce cinese

Shein è un rivenditore online di moda con una media di oltre 45 milioni di utenti mensili nell’Unione europea, numerosi anche in Italia: il numero di utenti UE, che Shein ha comunicato alla Commissione europea, è superiore alla soglia stabilita dalle regole del DSA Digital Services Act per la designazione come grande piattaforma VLOP, Very Large Online Platforms.

A seguito della designazione come VLOP, Shein dovrà rispettare in UE le norme più rigorose previste dalla legge sui servizi digitali DSA entro quattro mesi dalla sua notifica, ossia entro la fine di agosto 2024. Tra gli adempimenti richiesti l’obbligo di adottare misure specifiche per responsabilizzare e proteggere gli utenti online, compresi i minori, e di valutare e attenuare debitamente eventuali rischi sistemici derivanti dai loro servizi.

Gli obblighi supplementari comprendono:

analizzare diligentemente i rischi sistemici specifici per quanto riguarda la diffusione di contenuti e prodotti illegali e la progettazione o il funzionamento del suo servizio e dei relativi sistemi.

mettere in atto misure di attenuazione dei rischi, quali l’inserimento nell’elenco e la vendita di merci contraffatte, prodotti non sicuri e articoli che violano i diritti di proprietà intellettuale.

rafforzare i processi interni, le risorse, le prove, la documentazione e la supervisione di tutte le attività connesse all’individuazione dei rischi sistemici.

Tra le misure previste per la tutela dei consumatori:

Relazioni annuali di valutazione dei rischi, per valutare specificamente i potenziali effetti negativi sulla salute e la sicurezza dei consumatori, con particolare attenzione al benessere fisico e mentale degli utilizzatori minorenni.

Shein è tenuta a strutturare la propria piattaforma, comprese le interfacce utente, gli algoritmi di raccomandazione e le condizioni di servizio, per attenuare e prevenire i rischi per la sicurezza e il benessere dei consumatori. Occorre attuare misure per proteggere i consumatori dall’acquisto di merci non sicure o illegali, con particolare attenzione alla prevenzione della vendita e della distribuzione di prodotti che potrebbero essere dannosi per i minori. Ciò comprende l’introduzione di solidi sistemi di assicurazione dell’età per limitare l’acquisto di articoli a limitazione dell’età.

La designazione è stata decisa un anno dopo che la Commissione ha adottato le prime decisioni di designazione. La Commissione ha designato 23 piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca (VLOSE) nell’ambito della legge sui servizi digitali.

Anche iPadOS è stato designato come gatekeeper in Unione europea: Apple dovrà aprire iPad in Europa come gi fatto con iPhone. Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.