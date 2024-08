Dell licenzierà migliaia di dipendenti, crea divisione AI

Pubblicità

“Stiamo diventando più snelli”, hanno riferito due manager di Dell in una nota inviata ai dipendenti, spiegando che l’azienda ha deciso di “razionalizzare” la gestione e ridefinire le priorità dove investire: in altre parole lo storico costruttore di PC si appresta a licenziare migliaia di persone.

Non ci sono numeri ufficiali, ma una fonte non meglio precisata ha riferito al sito statunitense SiliconANGLE che, a partire da martedì, è previsto il licenziamento di 12.500 persone, il 10% del personale a livello globale. Non ci sono conferme sul numero così elevato di licenziamenti e c’è chi fa notare che questa scelta potrebbe portare a indagini da parte della SEC – Security and Exchange Commission – la Commissione di Controllo della Borsa USA.

Nel 2023 il modulo Form 10K (una panoramica dettagliata della performance finanziaria di un’azienda che le società quotate sono tenute a presentare) era stato presentato alla SEC per il licenziamento di 6.000 dipendenti, e non è chiaro perché, con un numero ancora maggiore di licenziamenti previsti, il modulo non sia stato ancora presentato alla Commissione.

Dell non ha, al momento, rilasciato commenti. Nel messaggio inviato ai dipendenti si parla genericamente di riorganizzazione, della necessità di fondere più team e dare priorità ad alcuni investimenti. Non è la prima volta che Dell taglia rami secchi: lo scorso anno ha licenziato 13.000 persone, inclusi 6.000 a febbraio 2023 e altri ancora ad agosto.

L’ultimo trimestre è stato deludente, e le azioni, con il titolo crollato in Borsa del 18% il 31 maggio dopo i risultati della trimestrale. Gli analisti hanno evidenziato preoccupazioni sull’impatto della crescente domanda di server destinati all’Intelligenza Artificiale. Oltre ai licenziamenti, la riorganizzazione di Dell prevede anche la creazione di una nuova divisone focalizzata sull’Intelligenza Artificiale.

I previsti licenziamenti di Dell arrivano in concomitanza di quelli previsti anche da Intel per oltre 15.000 dipendenti, nell’ambito di un piano di riduzione dei costi che prevede di mandare a casa il 15% della sua attuale forza lavoro.

