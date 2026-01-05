CES 2026: col nuovo Shure MV88 USB-C, audio professionale dallo smartphone

Al CES Unveiled 2026 di Las Vegas Shure ha presentato il nuovo MV88 USB-C Stereo Microphone, una versione aggiornata di uno dei suoi microfoni più apprezzati. Il MV88 originale si era costruito nel tempo una reputazione solida tra i creator, videomaker e giornalisti, che lavorano spesso in mobilità e vogliono ottenere un audio di qualità senza complicazioni tecniche grazie a semplicità e resa sonora,.

Un microfono pensato per il mobile

La novità del nuovo modello è il passaggio al connettore USB-C, che consente di collegare direttamente il microfono a smartphone e tablet, sia Android sia iOS, senza adattatori o configurazioni aggiuntive. Il MV88 USB-C punta su un design compatto e tascabile, ma integra una serie di funzioni che lo avvicinano a soluzioni più strutturate. L’idea di Shure è eliminare tutto ciò che può rallentare o complicare la registrazione, lasciando spazio alla creazione dei contenuti.

Tra queste spicca l’Auto Level Mode, che regola automaticamente il guadagno in tempo reale, mantenendo il volume sempre sotto controllo anche quando le condizioni cambiano.

A questo si affianca il Real-time Denoiser, pensato per ridurre i rumori di fondo e rendere l’audio più pulito in contesti difficili, come ambienti affollati o riprese all’aperto. Il microfono offre inoltre quattro pattern polari selezionabili: stereo regolabile, mono cardioide, mono bidirezionale e mid-side grezzo, così da adattarsi a vlog, interviste, musica dal vivo o reportage.

Controllo del suono e disponibilità

Per chi desidera un controllo più approfondito, il MV88 USB-C si integra con le app MOTIV Video e MOTIV Audio su mobile e con MOTIV Mix su desktop. Qui è possibile scegliere preset pronti all’uso oppure intervenire manualmente su parametri come guadagno, equalizzatore a cinque bande, compressione, limiter, filtro passa-alto e ampiezza stereo. L’obiettivo resta quello di offrire strumenti avanzati, ma accessibili anche a chi non ha un background tecnico specifico.

Il nuovo microfono rientra nella più ampia strategia di Shure dedicata a un ecosistema mobile-first, che include già prodotti come il MV88+ Video Kit e il MoveMic 88+ wireless. Il MV88 USB-C Stereo Microphone è già disponibile al prezzo è di 169 euro. La confezione include una spugna antivento, una custodia protettiva, una guida rapida e la documentazione di sicurezza.

