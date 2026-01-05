CES 2026: arriva Eufy Omni S2 spazza, aspira e profuma la casa

Al CES 2026 Eufy ha deciso di perfezionare quello che era già uno dei robot aspirapolvere più innovativi del marchio. Se il precedente S1 Pro aveva stupito tutti con il suo mocio a rullo “sempre pulito”, grazie alla tecnologia che gli permette di autopulirsi mentre lava, il nuovo Eufy Robot Vacuum S2 punta a risolvere l’unico vero difetto del suo predecessore: la pulizia dei bordi.

La rivoluzione sta dunque nel mocio estensibile. La vera novità è l’aggiornamento del sistema HydroJet. Se il modello S1 Pro si è dimostrato efficace nel lavare i pavimenti grazie al suo rullo rotante auto-pulente, altrettanto non poteva dirsi per la pulizia lungo i battiscopa, penalizzata dalla struttura del telaio. Con l’Omni S2, Eufy ha ingegnerizzato il rullo affinché possa estendersi fisicamente verso l’esterno, coprendo quei centimetri mancanti e garantendo una pulizia a filo muro.

Potenza bruta

Ovviamente, non manca la potenza. Sotto il cofano, le specifiche sono di tutto rispetto. Questo S2 vanta una potenza di aspirazione che tocca i 30.000 Pa, un salto pensato per estrarre polvere e detriti anche dai tappeti più spessi. Ma è nel cervello che si nota il salto di qualità: il robot utilizza una combinazione di rilevamento ostacoli basato su AI e mappatura 3D in tempo reale non solo per identificare le stanze, ma per interpretare l’ambiente in cui si muove.

La tecnologia è ora in grado di riconoscere e schivare oltre 200 tipologie di oggetti diversi, non limitandosi a evitare elementi ingombranti come scarpe o cavi, ma individuando anche ostacoli minuti che spesso mettono in difficoltà altri robot, come le frange dei tappeti.

Per quanto riguarda il lavaggio, l’Eufy S2 include un mocio a rullo che si auto-pulisce fino a sei volte al secondo utilizzando acqua elettrolizzata, una soluzione che, secondo Anker, aiuta a eliminare i batteri senza dover ricorrere a detergenti chimici aggiuntivi. Il sistema è progettato per riconoscere automaticamente la presenza dei tappeti: il robot è infatti in grado di sollevarsi fino a 5 cm per mantenerli asciutti, esercitando al contempo una pressione verso il basso fino a 1,5 kg durante il lavaggio dei pavimenti duri.

Il mocio può inoltre estendersi fino a 15 mm per pulire meglio lungo battiscopa e bordi, mentre la nuova spazzola DuoSpiral, afferma Anker, è pensata per ridurre la formazione di grovigli, un problema ricorrente soprattutto in presenza di capelli e peli di animali.

Accanto alle novità meccaniche, Eufy introduce anche una funzione decisamente insolita per la categoria: un sistema di profumazione integrato. L’S2 può infatti rilasciare fragranze durante la pulizia, con diverse essenze selezionabili. Un’aggiunta curiosa, che punta a rendere l’ambiente più gradevole durante il ciclo di lavaggio, anche se la sua reale utilità nell’uso quotidiano andrà verificata.

Stazione Omni e gestione software

Come da tradizione per la gamma Omni, anche l’Eufy S2 è accompagnato da una stazione base multifunzione che punta a ridurre al minimo l’intervento manuale. La base è in grado di svuotare automaticamente il contenitore della polvere, ricaricare il serbatoio dell’acqua e lavare e asciugare il mocio al termine dei cicli di pulizia, completando un sistema pensato per funzionare in autonomia per lunghi periodi.

La gestione passa dall’app Eufy, che consente di visualizzare le mappe generate dal robot, impostare pulizie stanza per stanza, definire zone vietate e personalizzare i cicli in base alle diverse superfici. Un impianto software ormai maturo, che accompagna le novità hardware senza stravolgere un’esperienza già collaudata.

Disponibilità e prezzo

L’Eufy Omni S2 si posiziona nella fascia ultra-premium. Il lancio è previsto per la primavera del 2026 con un prezzo di listino che dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.599 dollari. Una cifra importante, che promette di automatizzare quasi totalmente la pulizia dei pavimenti, anche se le prestazioni reali e l’efficacia delle nuove soluzioni andranno valutate sul lungo periodo.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2026 il link da seguire è direttamente questo.