Caricabatterie da auto fino a 30W, solo 5,99 euro

Bozza automatica - macitynet.it

Su Amazon trovate in offerta VOLTME USB C Accendisigari 48W 2 in 1, utile per ricaricare smartphone, tablet e accessori durante i viaggi in auto. Il costo è di 5,99€ invece di 10€.

Design compatto e doppia porta per ricarica veloce

VOLTME USB C Accendisigari 48W è un caricatore da auto progettato per chi ha bisogno di ricaricare più dispositivi contemporaneamente senza occupare troppo spazio. Il corpo è compatto, costruito in metallo, resistente alle vibrazioni e alla temperatura. Le due porte — una USB-C (PD fino a 30W) e una USB-A (QC fino a 18W) — permettono di caricare rapidamente dispositivi compatibili con gli standard Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0. L’anello LED aiuta a individuare le porte anche al buio.

Compatibilità ampia e sicurezza integrata

Il caricatore supporta veicoli da 12V e 24V, quindi è adatto sia per auto che per camion. Grazie alla potenza combinata di 48W, consente di caricare due dispositivi insieme senza cali di prestazione. In condizioni ideali, può portare uno smartphone dallo 0% al 55% in circa 35 minuti. È compatibile con tutti i principali dispositivi USB-C e USB-A, inclusi iPhone, Samsung Galaxy, tablet Android, cuffie e powerbank. Il sistema di sicurezza multipla protegge da cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento.

Bozza automatica - macitynet.it

Il corpo in metallo migliora la dissipazione del calore rispetto ai caricabatterie in plastica, riducendo il rischio di usura precoce. La struttura è solida al tatto e progettata per durare nel tempo, anche su strade sconnesse. L’anello LED rimane discreto ma visibile al buio, facilitando l’inserimento dei cavi anche in condizioni di scarsa luce. Le due porte funzionano in parallelo, così potete caricare due dispositivi con cavi diversi senza compromessi in termini di potenza.

Il prezzo di listino è di 10€, ma oggi VOLTME USB C Accendisigari 48W è disponibile su Amazon a 5,99€. Lo sconto attivo supera il 40% rispetto al prezzo originale.

