Si vendono meno smartphone ma Apple ne vende di più

Le spedizioni di iPhone sono cresciute del 3,3% su base annuale durante il secondo trimestre del 2022, secondo una società di ricerche di mercato. Si tratta di un dato in contro tendenza se si considera il mercato globale degli smartphone, che invece è diminuito del 7%.

Apple ha costituito il 16% del mercato totale, registrando così la sua performance migliore del secondo trimestre in oltre un decennio. Le spedizioni di iPhone sono aumentate nel secondo trimestre 2022 ed iPhone rimane il prodotto principale di Apple con un ampio margine rispetto agli altri prodotti del brand. E così, gran parte del successo dell’azienda dipende dalle forti vendite di dispositivi iOS. Fortunatamente per l’azienda, la domanda di iPhone rimane forte.

Le spedizioni totali hanno raggiunto i 47,5 milioni nel trimestre di giugno 2022, secondo Strategy Analytics. Come notato, si tratta di un aumento del 3,3% rispetto allo stesso trimestre del 2021.

Apple ha avuto un buon trimestre, guidato dalla serie di iPhone 13 che ha continuato ad aumentare i volumi negli Stati Uniti, in Cina e in altri mercati chiave

Apple ha riferito lo scorso giovedì che le entrate di iPhone del secondo trimestre 2022 sono aumentate del 3% a 40,7 miliardi di dollari, ma Cupertino non rivela le spedizioni unitarie. Sappiamo, dunque che spetta agli analisti stimarli.

Per quanto riguarda, invece, il mercato Android sono molti i protagonisti a lottare. Samsung segna il primo posto in questo segmento con spedizioni del secondo trimestre 2022 in crescita del 9,5% a 62,5 milioni di unità.

La sua crescita e quella di Apple sono andate a scapito di altri produttori di Android. Le spedizioni trimestrali di Xiaomi sono diminuite del 25%, quelle di Oppo sono del 26% e quelle di Vivo sono diminuite del 21%.

Come sempre, gran parte della responsabilità si rintraccia nei blocchi dovuto all’emergenza sanitaria per via del COVID, ma anche le questioni geopolitiche hanno avuto un impatto negativo sul mercato degli smartphone nel secondo trimestre di quest’anno, stando allo studio di Strategy Analytics. Nel frattempo, condizioni economiche sfavorevoli hanno continuato a indebolire la domanda dei consumatori di smartphone e altri prodotti ritenuti non essenziali.

