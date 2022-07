Vendite smartphone in Cina, calano tutti tranne Apple

Apple espande la propria quota di mercato in Cina forte dei risultati di vendita di iPhone 13, nonostante il generale rallentamento quest’anno per tutto il mercato della telefonia mobile sul mercato del Dragone.

A riferirlo è Strategy Analytics, società di analisi secondo la quale sono stati venduti 14 milioni di smartphone nell’annuale 6.18 online shopping festival, la festa di metà anno (6/18, dal primo al 18 giugno) che vede tante aziende proporre sconti e promozioni; i numeri dello shopping festival 6/18 sono in calo del 25% rispetto a quelli registrati lo scorso anno; noti brand cinesi quali Xiaomi, Oppo e Vivo, hanno tutti registrato un calo sostanziale nelle spedizioni ma le vendite degli iPhone di Apple rimangono relativamente stabili.

Apple – scrive Macrumors – ha evidenziato performance migliori delle aziende rivali, vendendo circa 7 milioni di iPhone nel corso del festival, e l’azienda è classificata al primo posto in termini di ricavi da tutte le principali piattaforme di e-commerce. “Apple ha consolidato la leadership a discapito delle aziende cinesi”, riferisce la società specializzata in analisi del settore.

Il mercato in Cina rispecchia il trend globale: stando a un recente report di Canalys, le spedizioni mondiali di smartphone nel secondo trimestre sono diminuite del 9% anno su anno, e Apple è riuscita a conquistare il 17% di quota di mercato, in salita del 3% anno su anno; anche Samsung è riuscita a far incrementare la sua fetta di mercato per la stessa entità mentre vendor cinesi quali Xiaomi, Oppo e Vivo hanno visto il loro market share calare rispettivamente del 14%, del 10% e del 9%.

I dati evidenziano una domanda “sorprendentemente resiliente” di iPhone 13 in Cina, nonostante vari problemi legati alle catene di approvvigionamento, e di venti contrari sull’economia globale che si fanno sentire in tutto il settore. L’analista Ming-Chi Kuo ritiene che la domanda di iPhone 14 in Cina sarà altresì elevata permettendo a Apple di mantenere lo slancio, in particolare ora che Huawei è uscita dal mercato dei telefoni 5G top di gamma, settore dominato da Apple.

Ricordiamo che la linea iPhone 14 e iPhone 14 Pro dovrebbe portare una serie di aggiornamenti all’iPhone, tra cui miglioramenti della fotocamera, modifiche al ritaglio della fotocamera frontale e l’ultimo processore A16 di Apple. Per tutto quello che sappiamo su iPhone 14 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.