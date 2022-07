Trapano elettrico brushless HOTO 12V in offerta a 75,99 euro

HOTO è un brand che si è fatto spazio negli ultimi mesi per quel che concerne il settore dei lavori fai da te in casa. Sono davvero tanti gli accessori del marchio che hanno popolato le nostre pagine, sempre in offerta e dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Oggi tocca a HOTO 12V, il trapano elettrico con motore brushless. Clicca qui per comprare.

La prima caratteristica che salta subito all’occhio è il design. Questo marchio sembra ispirarsi a Xiaomi in tutto e per tutto, con una estetica davvero minimale, che ricorda proprio quella dei prodotti del colosso cinese.

Tra le sue principali caratteristiche la coppia di serraggio di questo trapano, di 30 Nm, con ben 30 marce per un controllo preciso e diverse modalità di utilizzo. È possibile sfruttarlo anche in modalità automatico lasciando che sia il dispositivo ad ottimizzare la forza in base al lavoro.

Non solo esteticamente valido, ma anche efficiente. Non manca, infatti, un pratico display, che fornisce all’utente le principali informazioni di funzionamento del trapano.

Ha dimensioni davvero contenute, pari a 185x180x54 mm, e un peso netto di appena 882 grammi. Come già anticipato gode di una coppia massima di 30Nm, ha una tensione nominale di 12V e una velocità a vuoto di 0 ~ 1400r / min.

Si ricarica tramite USB-C, e ha una batteria interna di 2000 mAh, Viene fornito con ben 18 punte, 4 per il metallo, 4 per il legno, e 10 punte lunghe S2.

Disponibile in colorazione nera, questo accessorio solitamente ha un listino di circa 120 euro. Al momento è possibile acquistarlo a 74,99 euro, inserendo il codice sconto GOBOO404 nel carrello, prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per acquistare