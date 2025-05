Nintendo può rendere la Switch 2 inutilizzabile se provate a fare modifiche

La console Nintendo Switch 2 è stata presentata da poco e sarà distribuita in tutto il mondo a partire dal 5 giugno 2025

A breve sarà dunque possibile mettere le mani sulla console e l’azienda giapponese ha pensato a una soluzione estrema per chi volesse azzardarsi a effettuare modifiche o “hack” non autorizzati.

I recentemente aggiornati termini di accordo con gli utenti rivelano un inasprimento delle misure contro chi modifica, “hackera” o utilizza emulatori per i giochi e le console. Il produttore si riserva il diritto di rendere la Switch 2 “inutilizzabile in modo permanente” se si vìolano determinate regole, compresa la possibilità di trasformare il dispositivo in un inutile soprammobile. Nel linguaggio legale delle clausole contrattuali è espressamente indicato il divieto di bypassare protezioni di sistema, apportare modifiche software o pasticciare con la console con modalità non approvate, spiegando che l’azienda si riserva il diritto di agire come ritiene meglio, inclusa la possibilità di disabilitare completamente il sistema.

Nela sezione “Codice di condotta” dell’accordo per l’account Nintendo (quello che entra in vigore quando si registri un account Nintendo e si accettano le norme), si legge che sono proibite “tutte le condotte illegali, pericolose o in altro modo improprie”, incluso “Usare cheat, software automatici (bot), hack, mod o ogni altro dispositivo o software non autorizzato e in grado di modificare il Servizio account Nintendo o ogni sua parte, o usare Dispositivi utente non autorizzati o ogni altra modifica non autorizzata del Dispositivo utente; tentare di derivare il codice sorgente del Servizio account Nintendo”.

In un diverso paragrafo dei Termini di servizio, si legge: “Non puoi né affittare o noleggiare i Prodotti Digitali né tantomeno dare in sublicenza, pubblicare, copiare, modificare, adattare, tradurre, decompilare, smontare o fare reverse engineering su qualsivoglia parte dei Prodotti Digitali”.

Ancora, gli utenti non possono “bypassare, modificare, decifrare, manomettere o altrimenti aggirare” le protezioni dei servizi Nintendo, né utilizzare hardware o software che causino un funzionamento diverso da quello previsto.

Il produttore riferisce di sanzioni estreme, riservandosi il diritto di rendere «il dispositivo Nintendo permanentemente inutilizzabile, in tutto o in parte», in altre parole bloccare per sempre la Switch 2 nel caso vengano individuate delle modifiche non autorizzate.

Ricordiamo che da tempo Nintendo lotta contro gli sviluppatori di emulatori e i termini aggiornati potrebbero essere il deterrente definitivo per impedire, tra le altre cose l’emulazione.

