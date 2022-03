Xiaomi fa il tris con gli smartphone Xiaomi 12, 12 Pro e 12X

Xiaomi ha da poco tenuto il suo evento di lancio per gli smartphone della serie Xiaomi 12 a livello globale. A sorpresa, oltre a Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, arriverà in Italia anche il modello 12X. Ecco di che si tratta.

Nessuna sorpresa per quanto concerne le caratteristiche di questi terminali, che erano stati già presentati in Cina. Xiaomi ha tenuto a specificare che anche il modello standard è, di fatto, un flagship phone. Del resto, come darle torto considerando la presenza del chip Snapdragon 8 Gen 1 di fascia alta al suo interno, con configurazioni fino a 12 GB di RAM, e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

Anche a livello multimediale Xiaomi fa sul serio, e ha deciso di equipaggiare questo dispositivo con una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 MP, mentre la camera selfie si affida a un sensore da 32 MP. Peraltro, Xiaomi ha dotato anche il modello standard di funzionalità multimediali importanti, chiamate ProFusion, che permettono durante la ripresa di mantenere il focus su un soggetto in movimento, così come il tracciamento degli occhi del soggetto ripreso.

L’autonomia si affida ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. Lo schermo proposto è una unità da 6,28 pollici, con tecnologia AMOLED e risoluzione 1080 x 2400 con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto ad Adattive Sync, così da poter adattare la frequenza di aggiornamento al contenuto visualizzato a schermo, risparmiando laddove possibile. Il pannello gode di una elevatissima densità di pixel, pari a 419 ppi, ed è in grado di visualizzare 68 milioni di colore, con supporto DCI-P3, con un contrasto di 5000000:1. Naturalmente, è protetto da Gorilla Glass Victus.

Xiaomi 12 Pro

Il secondo flagship phone di Xiaomi è il modello Xiaomi 12 Pro. condivide con il fratello standard il chip Snapdragon 8 Gen 1, e propone un pannello AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 1440 x 3200 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, sempre con adattive sync. Anche in questo caso al suo interno il dispositivo godrebbe di un potente chipset Snapdragon 8 Gen 1, con configurazioni fino a 12 GB di RAM, e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

La batteria è più grande, da 4.600 mAh, con supporto alla ricarica da 120 W. Questa è in grado di ricaricarsi in appena 18 minuti grazie alla funzione Boot Mode, ma per chi può attendere qualche minuto in più è disponibile anche la Standard Mode, che permette di raggiungere il 100% in appena 24 minuti.

Il vero elemento di differenza rispetto al fratello minore è la camera. In questo caso, Xiaomi 12 Pro vanta fotocamera a triplo obiettivo, con tutti i sensori da 50 MP. In particolare, il principale è un IMX707 da 1/1,28”, con OIS e apertura f/1.9.

A sorpresa, poi, è stato annunciato anche Xiaomi 12X. Si pensava che questo dispositivo, essendo pressoché identico al modello 12, potesse non arrivare in Europa. Ed invece ci sarà: la differenza con il modello standard sta nel processore, che in questo caso è lo Snapdragon 870.

Niente da fare, purtroppo per quanti lo aspettavano, per il modello Lite. Se l’anno scorso Mi 11 Lite è stato un vero best seller, quest’anno non sarà presente a listino. Non per il momento, almeno.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 12 Pro sarà disponibile a partire da 999 dollari nella variante 12/256 GB, mentre il modello standard arriverà a 759 dollari e il 12X a 649 dollari per la versione 8/256 GB.