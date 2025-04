Siri AI con Apple Intelligence arriva prima del previsto

Pubblicità

Da marzo è ufficiale che Apple è in ritardo sulle funzioni più avanzate di Apple Intelligence, in particolare per la nuova versione di Siri con AI: tutti pensavano a un posticipo fino al 2026, ma ora per la prima volta emerge la possibilità del rilascio già questo autunno.

A inizio marzo il colosso di Cupertino aveva ammesso che il lancio di una versione potenziata di Siri con AI, o meglio Apple Intelligence, avrebbe richiesto più tempo del previsto, indicando genericamente il rilascio “nel prossimo anno”. Anche Reuters aveva riferito di un rinvio fino al 2026, ma ora alcune fonti interne ad Apple, citate dal New York Times, indicano adesso un debutto imminente durante l’autunno.

Più precisamente tre persone a conoscenza dei piani aziendali hanno dichiarato che si tratta di un aggiornamento che vedrà Siri evolversi in un assistente virtuale capace, per esempio, di modificare e inviare foto su richiesta.

Non è chiaro se nel rilascio di questo autunno saranno incluse solo le due funzioni descritte, o se invece possiamo aspettarci il pacchetto completo di Apple Intelligence, così come presentato da Apple fin dalla WWDC 2024. Ricordiamo che le funzioni AI più avanzate riguardano tre aree principali.

Innanzitutto, nel contesto personale, Siri sarà in grado di monitorare email, messaggi, file, foto e molto altro, apprendendo dalle interazioni quotidiane per aiutare l’utente a organizzare e portare a termine le diverse attività.

Per quanto riguarda la consapevolezza dello schermo, l’assistente sarà in grado di interpretare ciò che l’utente vede sul dispositivo così da poter agire di conseguenza. Ad esempio, se si riceve un messaggio con un indirizzo, si potrà chiedere a Siri di salvarlo nei contatti. Oppure, se si sta guardando una foto, si potrà farla inviare a Siri direttamente con un comando.

Infine, la nuova integrazione tra le app permetterà a Siri di gestire compiti più complessi che coinvolgono diverse applicazioni. Sarà possibile, ad esempio, spostare file da un’app all’altra, modificare una foto e inviarla, ottenere indicazioni per tornare a casa, oppure inviare automaticamente una bozza di email.

In realtà la possibilità di modificare una foto con Siri per poi inviarla a un contatto include sia la visione dei contenuti sul display, sia l’integrazione tra più app. Per questa ragione l’anticipazione, pur indicando solo alcune delle funzioni AI, più probabilmente riguarda il pacchetto completo Apple Intelligence.

Già oggi Siri beneficia di aggiornamenti, come un’interfaccia rinnovata, l’integrazione con ChatGPT e una comprensione più naturale del linguaggio. Tutte le notizie sull’Intelligenza Artificiale nella sezione dedicata di macitynet.