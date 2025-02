Come richiamare Siri con un’altra parola

Pubblicità

Ve lo avevamo già anticipato: con iOS 18 è possibile richiamare Siri con un altro nome. Quindi invece di “Hey Siri” chi installa quest’ultima versione del sistema operativo può attivare l’assistente vocale ad esempio dicendo “Jarvis” e così sentirsi un po’ il Tony Stark di turno; oppure “Alfred“, se come Bruce Wayne (Batman) desideriamo trasformare iPhone nel nostro personalissimo maggiordomo.

Ma il bello arriva adesso: anche comandi vocali complessi possono essere riassunti in una parola, sicché come Harry Potter potremmo lanciare (finte) magie dicendo ad esempio “Lumos” per accendere le luci di casa e “Nox” per spegnerle.

Senza tergiversare oltre, installate quindi iOS 18 (se non lo avete ancora fatto) poi seguite le istruzioni qui sotto.

Chiamare Siri con un altro nome

La funzione che ci interessa si chiama Abbreviazioni vocali e la possiamo attivare e personalizzare in questo modo:

aprite l’app Impostazioni ;

; andate su Accessibilità ;

; scorrete in basso e cliccate su Abbreviazioni vocali ;

; cliccate su Configura le abbreviazioni vocali ;

; cliccate su Continua ;

; dal menu delle azioni, scorrete in basso fino a trovare Siri , quindi cliccatela;

, quindi cliccatela; digitate adesso una parola/frase con cui volete chiamare Siri. Nel nostro esempio abbiamo scelto Alfred ;

; cliccate su vai ;

; adesso dovrete insegnare al telefono questa parola ripetendola 3 volte ;

; al termine, cliccate su Continua.

Se tutto è andato a buon fine, noterete un puntino arancione in alto a destra. Questo significa che la funzione è attiva e da questo momento il microfono è in ascolto, pronto per riconoscere il nuovo comando vocale.

Vi basterà dire la nuova parola (nel nostro caso, Alfred) per attivare Siri, e a seguire qualsiasi comando vocale desiderato.

Non c’è un numero limite di abbreviazioni che si possono creare, quindi volendo potrete anche aggiungerne delle altre per richiamare Siri attraverso altri nomi, come appunto Jarvis o quel che più vi piace e poi alternarli di tanto in tanto.

Come creare scorciatoie vocali per inoltrare specifiche richieste a Siri

Se invece volete usare parole speciali per inoltrare a Siri dei comandi vocali complessi, fate così:

aprite l’app Impostazioni ;

; andate su Accessibilità ;

; scorrete in basso e cliccate su Abbreviazioni vocali ;

; selezionate la prima azione in alto chiamata Richiesta a Siri ;

; digitate il comando che normalmente direste all’assistente vocale: nell’esempio abbiamo scelto “ accendi la luce “;

“; adesso digitate la frase personalizzata: sempre nell’esempio (in stile Harry Potter) abbiamo scelto la parola “ Lumos “;

“; come prima, istruite il sistema ripetendo tre volte la frase designata;

la frase designata; al termine, cliccate su Continua.

D’ora in avanti non dovrete neppure più dire “Siri” o “Alfred” e poi “accendi la luce” per attivare l’assistente vocale e inoltrare il comando. Bensì con il solo “Lumos” verrà chiesto a Siri di accendere le luci, eseguendo automaticamente l’azione.

Anche qui non ci sono limiti al numero di abbreviazioni configurabili, perciò potrete creare il corrispettivo “Nox” per spegnere le luci, e qualsiasi altro comando desiderate semplificare o trasformare attraverso frasi speciali.

Altre guide…

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.

Tutti i tutorial per iOS 17 e iOS 18 sono nelle sezioni dedicate ai rispettivi sistemi operativi e loro aggiornamenti.