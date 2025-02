Apple potrebbe essere costretta a disattivare la cifratura iCloud nel Regno Unito

Pubblicità

Come abbiamo riferito qui, a quanto pare il governo britannico avrebbe ordinato ad Apple di permettere alle autorità di accedere ai contenuti personali di qualsiasi utente al mondo che salva i dati in modo cifrato su iCloud.

A riferirlo per primo è stato il Washington Post, spiegando che è la prima volta che un paese democratico chiede a un’azienda tecnologica di fornire accesso globale ai dati dei suoi utenti e Apple non può opporsi in base all’Investigatory Powers Act (IPA), legge nota anche come “Snoopers’charter”, che conferisce questi e altri poteri alla polizia e ai servizi di sicurezza britannici per l’accesso ai dati digitali.

Secondo il Washington Post, in considerazione della richiesta governativa Apple potrebbe decidere di non offrire più lo storage cifrato di iCloud nel Regno Unito, disattivando la funzione di protezione avanzata dei dati per iCloud, un’impostazione opzionale che offre il livello di sicurezza di Apple più elevato per i dati su cloud permettendo di proteggere i dati utilizzando la crittografia end-to-end. Con questa impostazione attiva nessun altro, nemmeno Apple, può accedere ai dati dell’utente protetti tramite crittografia end-to-end (backup iCloud, foto, note, memo vocali, backup di messaggi e backup dei dispositivi); in più, tali dati rimangono al sicuro anche nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati sul cloud.

In uno scenario del genere, spiega il sito statunitense Macrumors, gli utenti del Regno Unito potrebbero accedere ancora ai servizi iCloud ma l’accesso ai loro dati non sarebbe protetto dal livello di sicurezza aggiuntivo che impedisce anche a Apple stessa di accedere ai dati sul cloud. In altre parole agli utenti del Regno Unito sarà proposto iCloud senza le funzioni di protezione avanzata dei dati, permettendo a Apple di accedere potenzialmente ai dati contenuti sul cloud se obbligata a farlo dalla autorità UK quando viene emesso un mandato.

Benché al momento non vi sono conferme dirette da Apple in merito all’ordine arrivato da Londra, come accennato l’IPA conferisce tutti i poteri alla polizia e ai servizi di sicurezza britannici per consentire loro l’accesso ai dati digitali.

Apple potrebbe presentare ricorso contro la richiesta, ma le norme in vigore impongono in ogni caso di implementare il sistema di accesso ai dati durante l’esame dell’appello, senza poter dunque attendere la decisione finale.x