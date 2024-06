Con iOS 18 potrete chiamare Siri con un altro nome

Pubblicità

Apple ha introdotto molteplici novità a Siri con iOS 18 e tra queste vi è anche la possibilità di cambiare nome all’assistente vocale. Questo risultato si potrà ottenere grazie alla nuova funzionalità di accessibilità chiamata Scorciatoie Vocali.

Con le Scorciatoie Vocali, è possibile assegnare una frase personalizzata che Siri può captare per avviare scorciatoie e completare “compiti complessi”. Una delle scorciatoie che si possono configurare, però, è quella che darà un’alternativa a “Ehi Siri”. In altre parole sarà possibile attivare il comando con altro nome.

Per impostare una Scorciatoia Vocale per Siri si dovrà aprire l’app Impostazioni, andare su Accessibilità e scorrere fino a Scorciatoie Vocali. Qui si potrà scegliere “Configura Scorciatoie Vocali” e selezionare “Siri”. Adesso, non resterà che digitare il nuovo nome che si desidera utilizzare per attivare Siri.

Una volta impostato il nuovo nome non resterà che pronunciare quel nome per attivare Siri su iPhone. Da notare, che questa funzione è limitata all’iPhone e non sarà sincronizzata con altri dispositivi come HomePod.

Funzionamento non perfetto

Come osservato su Reddit, se si configuri questa opzione, si dovrà fare una piccola pausa per aspettare che si attivi, prima di dare un comando. Con Siri, è possibile dire un’intera frase, come ad esempio “Ehi Siri, che tempo fa?” senza fermarsi. Questo sistema non funziona con la configurazione delle Scorciatoie Vocali: si dovrà pronunciare la parola di attivazione, fare una pausa e poi dare il comando una volta che la parola chiave ha attivato Siri.

Scorciatoie Vocali

Le Scorciatoie Vocali possono essere utilizzate per impostare un comando vocale per eseguire qualsiasi scorciatoia. E’ possibile anche configurare trigger per app, funzionalità di sistema come fare uno screenshot, cambiare il volume, attivare il Centro di Controllo e altro ancora. Le Scorciatoie Vocali possono essere abbinate anche a un suono personalizzato, anziché a un comando vocale, ed è una opzione di accessibilità utile per chi ha bisogno di modi alternativi per attivare le funzionalità di sistema.