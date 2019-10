Spotify ora si controlla con Siri e arriva anche su Apple TV

Spotify ha rilasciato oggi l’aggiornamento con il pieno supporto a iOS 13, che consente agli utenti di controllare la musica tramite Siri, anche album e playlist. Si tratta di una funzione già anticipata nella versione beta dell’app, ora disponibile sulla versione definitiva. Questa novità porta Spotify alla pari con altre app musicali che godono già del controllo tramite Siri. Ricordiamo che fino a iOS 13 l’integrazione con SiriKit per le app musicali era esclusiva di Apple Music.

Per utilizzare Spotify con Siri è sufficiente installare l’aggiornamento dell’app, e chiedere a Siri di riprodurre un album oppure un brano specifico “con Spotify”. L’aggiornamento consente anche il controllo tramite CarPlay.

L’aggiornamento Spotify contiene novità interessanti anche per gli utenti Apple TV: da oggi Spotify è anche un’app tvOS. Il roll out è ancora in corso e, dunque, potrebbe ancora non comparire sullo store di Apple TV. Se così fosse, non vi resta che attendere qualche minuto e riprovare la ricerca.

Le note di rilascio dell’aggiornamento Spotify menzionano l’integrazione di Siri con iPhone, iPad, CarPlay, AirPods e HomePod tramite AirPlay, anche se a giudicare da quanto riferito da 9to5mac HomePod non riconosce le richieste dei brani Spotify. Probabilmente si tratta di una funzione che sarà presente con il prossimo aggiornamento iOS 13.2 per HomePod, in ogni caso per il momento lo speaker smart di Cupertino non è ancora commercializzato in Italia.

L’aggiornamento di Spotify supporta anche la nuova modalità Low Data in iOS 13, che consente all’app di usare meno dati quando rileva che il dispositivo è in Modalità Low data. L’aggiornamento Spotify di oggi risulta particolarmente gradito per tutti gli utenti, perché porta l’esperienza della piattaforma di streaming musicale a un livello successivo su iOS, paragonabile a quello di Apple Music.

Tutte le notizie che riguardano Spotify sono raccolte in questa pagina mentre se volete saperne di più sul suo diretto concorrente Apple Music partite da qui.