Solo per 72 ore: sconto -50€ su iPhone XS Max, XS, XR e X Ricondizionati TrenDevice

Su TrenDevice è scattata l’ora X: solo per 72 ore, fino alle 23:59 di mercoledì 9 ottobre, tutti gli iPhone XS Max, XS, XR e X ricondizionati sono scontati di ben 50€ utilizzando il codice promo ORAX. TrenDevice, a grande richiesta, ha deciso di scontare i 4 modelli della generazione X che sono tuttora i più venduti tra tutti i ricondizionati.

L’iPhone X è arrivato 10 anni dopo il primo iPhone di Apple e tutti noi siamo rimasti stupiti dalle incredibili prestazioni: schermo Super Retina HD, Multi-Touch OLED da 5,8 pollici, con 2.436 x 1.125 pixel, resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere. Con il Face ID potete sbloccarlo con il vostro volto o registrarne un altro, come ad esempio quello di una persona di fiducia.

Fotocamere da 12 megapixel con teleobiettivo e grandangolo, zoom ottico e zoom digitale fino a 10x. Batteria ad alte prestazioni con autonomia in conversazione fino a 21 ore e navigazione internet fino a 12 ore. Utilizzando il codice promo ORAX potete acquistare l’iPhone X ricondizionato scontato di -50€ a partire da soli 569,90€.

L’iPhone XS è esteticamente quasi identico al predecessore iPhone X, mentre l’iPhone XS Max si distingue dall’XS solo per le dimensioni dello schermo di 6,5”. Anche per questi modelli il display è OLED Super Retina, con 2 fotocamere posteriori, doppia stabilizzazione dell’immagine e teleobiettivo, fotocamera frontale TrueDepth. Introdotta per la prima volta la funzionalità Dual SIM, funzionante con una SIM fisica e una eSIM virtuale. Performance incredibili per le fotografie, con la modalità SmartHDR che sfrutta al meglio il nuovo Neural Engine, raggiunge una qualità mai vista prima. Grazie allo sconto di -50€ con il codice ORAX su TrenDevice potete acquistare XS Max e XS rispettivamente con prezzi di partenza di 789,90€ e 759,90€.

L’iPhone XR invece è disponibile in 6 colori (nero, bianco, blu, giallo, corallo e rosso), e rappresenta la scelta più giovane e trendy. Presenta uno schermo LCD da 6,1”, con risoluzione 1792 x 828 pixel. Non possiede il 3D Touch e ha solo una fotocamera, rispetto i due obiettivi di XS e XS Max. In offerta su TrenDevice con lo sconto di -50€ utilizzando il codice ORAX a partire da soli 889€, ora su TrenDevice ha un prezzo di partenza di soli 559,90€.

Vi ricordiamo che su TrenDevice è possibile acquistare singolarmente anche solo gli Accessori per iPhone e iPad, un’intera sezione del sito è dedicati a Cavi e Alimentatori, Auricolari, Cover e Protezione schermo. Ad esempio potete trovare il kit Alimentatore più Cavo lightning a soli 22,90€, solo Cavo lightning a 12,90€, mentre se desiderate un caricatore più performante è disponibile il Kit di Ricarica veloce 4X a 39,90€, che consente di caricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti. Disponibili gli auricolari EarPods con connettore lightning a 23,90€ e le Cover bianche e nere brandizzate TrenDevice a 9,90€.

Inoltre è possibile acquistare anche la Protezione dello Schermo grazie alla quale potete ridurre del 98% la probabilità di rottura dello schermo LCD del vostro iPhone, evitando gravi danni causati da cadute accidentali. Una caduta può danneggiare il vetro e causare danni elevati, circa il 98% delle rotture di schermi LCD e di vetri frontali può essere evitato grazie al vetro protettivo. Tutti gli accessori sono 100% nuovi e perfettamente compatibili con il vostro modello di iPhone con spese di spedizioni di soli 4,90€

Ricorda: se vuoi risparmiare 50€ sull’acquisto di un iPhone XS Max, XS, XR o X, vai su TrenDevice e utilizza il codice ORAX. Fai in fretta perché la promozione termina mercoledì 9/10 e comunque è solo fino ad esaurimento scorte.

TrenDevice nasce nel 2014 ed è l’azienda leader in Italia per acquistare e vendere Smartphone e Tablet Ricondizionati con oltre 4.390 recensioni e un tasso di soddisfazione certificato Feedaty 92%.