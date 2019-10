Intel Xeon W-2200, svelati i processori che Apple può usare in Mac Pro 2019

Intel annuncia i nuovi processori desktop Intel Xeon W-2200 e Intel Core serie X, presentati come in grado di “Mettere al servizio di content creator professionisti e appassionati”, “nuovi livelli di prestazioni computazionali e accelerazione dell’intelligenza artificiale”. In particolare Apple potrebbe impiegare uno o più modelli di Intel Xeon W-2200 nei Mac Pro 2019 il cui arrivo sul mercato è atteso entro la fine dell’anno.

I nuovi processori Xeon W-2200 e Core serie X dovrebberro essere disponibili a partire da novembre unitamente a “una nuova struttura di prezzi”. Le CPU sono indicate come adatte “per computer desktop e workstation mainstrem”; sono dotate di funzonalità per l’accelerazione dell’intelligenza artificiale grazie all’integrazione della tecnologia Intel Deep Learning Boost.

Questa caratteristica, secondo il produttore, fornisce un incremento di 2,2 volte nell’inferenza di intelligenza artificiale rispetto alla generazione precedente. La nuova linea integra anche la tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0, ulteriormente migliorata per aiutare il software – ad esempio programmi di simulazione e modellazione – a funzionare più velocemente grazie all’identificazione e all’assegnazione di priorità ai core più veloci disponibili.

Con Intel Xeon W-2200, il produttore mira in particolare ai content creator professionali. Otto nuovi processori (W-2295, W-2275, W-2265, W-2255, W-2245, W-2235, W-2225 e W-2223) offrono prestazioni indicate come “eccellenti” in ambiti quali data science, visual effect, rendering 3D, CAD 3D complesso, sviluppo di intelligenza artificiale e soluzioni edge. I nuovi processori possono esere utilizzati in dispositivi con diversi form factor, da piccoli desktop a tower; non macano funzionalità integrate di sicurezza e affidabilità, come il supporto ECC e Intel vPro. Secondo il produttore il processo di rendering di progetti di architettura 3D con Autodesk Revit con V-Ray risulta fino al 10% più veloce rispetto alla precedente generazione e fino a 2 volte più veloce rispetto a una workstation di 3 anni fa.

Tra questi nuovi Xeon potrebbero esserci i processori dei nuovi Mac Pro 2019: Apple ha già fatto sapere che saranno disponibili con processori Intel Xeon W configurabili da 8‑core fino a 28‑core. Così specifiche tecniche, computer di destinazione e anche le tempistiche delle nuove CPU sembrano combaciare con l’attesa commercializzazione dei nuovi Mac Pro 2019 abbinati al monitor Apple Pro Display XDR, entrambi attesi entro la fine di quest’anno.

Per i liberi professionisti, i prosumer e gli utenti appassionati di computer desktop, con necessità diverse dalle soluzioni aziendali, il produttore propone i processori Intel Core serie X, promettendo “prestazioni elevate unitamente alla flessibilità aggiuntiva della capacità di overclocking”. Questi quattro nuovi processori (i9-10980XE, i9-10940X, i9-10920X e i9-10900X) sono adatti per flussi di lavoro avanzati nell’ambito dell’editing di foto/video, sviluppo di videogame e animazioni 3D. Per gli smanettoni, sono disponibili funzioni che consentono la regolazione personalizzata dei processore: sbloccati in modo dinamico in base “al DNA” prestazionale specifico della serie.

Negli USA i prezzi dei processori Xeon W vanno da 294 dollari fino a 1.333 dollari; i prezzi dei processori Intel Core serie X vanno da 590 dollari fino a 979 dollari, questi ultimi sono più accessibili rispetto a prima, con conseguenze che si dovrebbero rifletetre sui costi finali delle macchine desktop.

Per tutto quello che c’è da sapere sul nuovo monitor e computer professionale Apple rimandiamo agli articoli di Macitynet.