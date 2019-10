Spotify con Siri, presto il comando per chiedere la riproduzione dei brani

Hey Siri, riproduci tale brano su Spotify: sarà questo il comando presto disponibile su (quasi) tutti i dispositivi dotati dell’assistente vocale di Apple e grazie al quale il controllo del celebre concorrente di Apple Music sarà reso ancora più naturale.

La funzione è presente nell’ultima beta di Spotify che, se installata su iPhone, consente di chiedere a Siri di riprodurre singoli brani, album o playlist. Per il momento i grandi esclusi sembrano essere Apple Watch – che non ha un’applicazione dedicata per poter portare i medesimi controlli al polso – e HomePod, ma non è detto che le cose non possano cambiare in futuro.

Per poter sfruttare questo nuovo comando sarà inoltre necessario aver aggiornato il dispositivo ad iOS 13 (o iPadOS per gli iPad) perché è proprio a partire da questa versione del sistema operativo che Apple concede la possibilità di sfruttare Siri con applicazioni audio di terze parti.

Un’integrazione, quella offerta solo di recente, presumibilmente scaturita proprio dalle lamentele di Spotify, che aveva presentato ricorso alla commissione europea all’inizio dell’anno proprio per l’incapacità di Siri di integrarsi con le applicazioni distribuite tramite App Store.

