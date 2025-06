Modificare e creare PDF è facile con PDF Converter OCR scontato a 5 $

Quante volte ci troviamo a dover convertire, creare e gestire documenti PDF? Ecco, se volete semplificarvi la vita allora dovreste comprare PDF Converter OCR, un software di Cisdem attualmente in offerta su Bundlehunt che include una serie di funzioni pensate appunto per facilitare il lavoro con i PDF senza rinunciare a precisione e flessibilità.

Questa app si può innanzitutto usare per convertire i file PDF in diversi formati modificabili pur mantenendo intatti layout, font e formattazione. Oltre a Word, Excel, PowerPoint, Pages, Keynote e Numbers sono supportati anche formati più semplici come HTML, TXT, RTF e CSV, rendendo più accessibili dati e testi a seconda delle necessità.

Integra poi la tecnologia OCR che è particolarmente utile per riconoscere con elevata precisione il testo da documenti PDF scansionati o da immagini. Questo significa poter creare file PDF ricercabili, anche da materiali non digitali, con il supporto di oltre 50 lingue attualmente riconosciute.

C’è anche la funzione che permette di unire più file in un unico PDF facilitandone l’archiviazione e la condivisione. E per chi lavora con decine di documenti c’è la conversione batch tramite cui poter elaborare più PDF contemporaneamente senza rinunciare alla qualità finale dei file.

Le impostazioni di output infine si possono ovviamente personalizzare in modo da adattare il file finale alle esigenze specifiche.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 10.14 o successivi.

La licenza è perpetua e include anche i futuri aggiornamenti.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 5 $ invece che 54,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: