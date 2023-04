Skoda sforna mezzo milione di batterie per auto elettriche

Skoda Auto ha prodotto 500.000 sistemi di batterie nello stabilimento principale di Mladá Boleslav nella Repubblica Ceca. Questi componenti, di importanza strategica, sono montati nei veicoli sviluppati su base MEB e nei modelli con trazione ibrida plug-in dei brand Skoda, Volkswagen, Audi e SEAT.

Questo traguardo conferma quanto Skoda stia procedendo con l’implementazione della propria campagna di mobilità elettrica. Infatti il costruttore sta investendo molto nella necessaria trasformazione dei suoi impianti, nonché nello sviluppo, nella digitalizzazione e nell’ulteriore formazione dei collaboratori. L’azienda ha già formato più di 23.000 dipendenti per prepararli alle esigenze della mobilità elettrica.

Da settembre 2019 le batterie di trazione ad alta tensione per i modelli a propulsione ibrida plug-in di Skoda e dei marchi del Gruppo VW, Audi, SEAT e Volkswagen, vengono prodotte nella sede centrale dell’azienda. La produzione impiega per ogni turno circa 50 collaboratori su un’area di circa 2.000 m2, con il supporto di 13 robot automatizzati per gestire la movimentazione delle componenti particolarmente pesanti. A lavorazione ultimata, infatti, la batteria pesa circa 130 kg. Ogni 86 secondi viene completata una batteria per i modelli PHEV basati su pianale MQB.

Nel maggio 2022 Skoda Auto ha avviato la produzione di sistemi di batteria per veicoli elettrici basati sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Le batterie hanno capacità da 55 a 82 kWh lordi e sono installate tanto su Enyaq ed Enyaq Coupé, primi SUV 100% elettrici del marchio, quanto nei veicoli MEB Volkswagen e Audi.

Oltre ai singoli moduli di batteria, ognuno dei quali contiene 16 o 24 celle, un sistema di batterie MEB comprende anche l’involucro con raffreddamento integrato e il sistema di gestione della batteria, oltre ai necessari collegamenti elettrici. Alla linea di produzione attuale, per la quale Škoda Auto ha investito circa 130 milioni di euro, lavorano circa 250 collaboratori.

Nel corso del 2023 Skoda metterà in funzione una seconda linea di assemblaggio per i sistemi di batteria MEB, aumentando il volume di produzione totale, che raggiungerà le 1.500 unità/giorno MEB a cui si sommano 800 unità/giorno per le vetture PHEV – per un totale di 2.300 batterie al giorno.

