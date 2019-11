Arriva la Smart Battery Case per iPhone 11 e 11 Pro, ora con tasto per le foto

L’indiscrezione circolava da tempo e ora sono arrivate sul serio: stiamo parlando delle Smart Battery Case per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Si tratta di custodie che, oltre a proteggere il telefono, aumenta anche l’autonomia. Apple spiega che all’interno “una morbida microfibra aderisce perfettamente al dispositivo”, mentre l’esterno in silicone “la rende liscia e piacevole al tatto”. La flessibilità dell’elastomero, permette di mettere e togliere la custodia in un attimo.

Un tasto dedicato sulla custodia permette di aprire al volo l’app Fotocamera anche quando l’iPhone è bloccato. È possibile premere per fare una foto, premere più a lungo per girare un video e anche scattare un selfie con comodità.

Apple spiega ancora che la Smart Battery Case è compatibile con i caricabatterie certificati Qi. È possibile ricaricarla insieme al proprio iPhone: con una carica completa, offrre fino al 50% in più di autonomia. Usando la Smart Battery Case, il livello della batteria appare sulla schermata di blocco dell’iPhone e in Centro Notifiche, per sapere quanta ricarica resta.

La Smart Battery Case può essere ricaricata più velocemente usando un caricabatterie compatibile USB‑PD. Supporta anche gli accessori Lightning, tra cui gli auricolari EarPods con connettore Lightning (in dotazione con iPhone) e l’adattatore Lightning‑AV digitale (in vendita separatamente).

La Smart Battery Case con ricaricica wireless per i vari modelli di iPhone 11 è disponibile nei colori rosa sabbia, bianco e nero, venduta 149,00 euro sul sito Apple, nelle varianti per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.