La Smart Battery Case per iPhone 11 e iPhone 11 Pro è nascosta in iOS 13.2

È noto che Apple ha in cantiere una Smart Battery Case per iPhone 11 e iPhone 11 Pro ma ora abbiamo anche una conferma diretta: immagini relative all’accessorio che consente di prolunga l’autonomia del telefono sono state individuate nell’ultima versione di iOS 13.

Il sito Macrumors riferisce di tre diversi “model number”, ognuno dei quali avrebbe un aspetto fisico leggermente diverso, lasciando intendere che Apple presenterà Smart Battery Cases specifici per ‌iPhone 11‌, 11 Pro e 11 Pro Max.

Dal punto di vista del design, gli accessori in questione non sembrano molto diversi dalla Smart Battery Case progettata per iPhone XS, XS Max e XR. Dalla presunta foto si evidenzia un ritaglio rettangolare in corrispondenza delle fotocamere, per ovvi motivi disposte diversamente da quanto visto sugli iPhone precedenti.

Non è chiaro, come dice anche il sito americano, quando Apple rilascerà le nuove Smart Battery Case; lo scorso anno questi accessori arrivarono a gennaio, dopo il lancio dei dispositivi a settembre/ottobre. La presenza di riferimenti in iOS 13.2 lascia immaginare che il rilascio non è lontano. Le attuali Smart Battery Case permettono di aumentare l’autonomia dei dispositivi, hanno un ingegnoso meccanismo a cerniera che permette di metterle e toglierle con facilità, e sono compatibili con i caricabatterie certificati Qi.