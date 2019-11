Amazon lancia gli acquisti In-Skill in Italia

A partire da oggi gli acquisti In-Skill sono disponibili in Italia, funzione che permette agli utenti degli smart speaker Amazon Echo di effettuare acquisti di nuove esperienze e funzioni all’interno delle Skill Alexa. Allo stesso tempo gli acquisti In-Skill offrono agli sviluppatori un modo per guadagnare grazie alle proprie Skill pubblicate sullo Store delle Skill per Alexa di Amazon.

Gli acquisti In-Skill danno la possibilità agli sviluppatori delle Skill di ricavare un guadagno attraverso la vendita di contenuti premium digitali come nuove funzionalità, o veri e propri contenuti esclusivi allo scopo di ampliare e diversificare l’esperienza offerta dalle Skill da loro realizzate.

Le Skill Alexa continueranno a costituire per i clienti una esperienza gratuita; da oggi, però, gli sviluppatori saranno in grado di rendere disponibili acquisti singoli o consumabili, per sbloccare l’accesso a funzionalità aggiuntive della Skill o prolungare l’esperienza di gioco, oppure abbonamenti, che offrono l’accesso a esperienze premium per un determinato periodo di tempo. I clienti possono acquistare nuove esperienze e contenuti semplicemente interagendo con la Skill. Gli sviluppatori possono offrire tre diverse categorie di prodotti In-Skill:

Acquisti singoli : sbloccano l’accesso a funzionalità o contenuti all’interno di una Skill. Gli acquisti singoli non hanno una data di scadenza. Tra le Skill che offrono questa opzione c’è Mentalshock, pubblicata dallo studio italiano Monade, una storia interattiva a capitoli in cui i giocatori devono esplorare un mondo futuristico pieno di pericoli e intrighi.

: sbloccano l’accesso a funzionalità o contenuti all’interno di una Skill. Gli acquisti singoli non hanno una data di scadenza. Tra le Skill che offrono questa opzione c’è Mentalshock, pubblicata dallo studio italiano Monade, una storia interattiva a capitoli in cui i giocatori devono esplorare un mondo futuristico pieno di pericoli e intrighi. Consumabili : contenuti o funzionalità che possono essere acquistati, esauriti e acquistati nuovamente, come ad esempio suggerimenti e valuta di gioco o vite extra. Quiz Treccani, ad esempio, è un originale quiz sulla grammatica e l’etimologia italiane, che permette gratuitamente di giocare tre partite al giorno. I clienti possono acquistare altre cinque partite per prolungare il divertimento.

: contenuti o funzionalità che possono essere acquistati, esauriti e acquistati nuovamente, come ad esempio suggerimenti e valuta di gioco o vite extra. Quiz Treccani, ad esempio, è un originale quiz sulla grammatica e l’etimologia italiane, che permette gratuitamente di giocare tre partite al giorno. I clienti possono acquistare altre cinque partite per prolungare il divertimento. Abbonamenti: offrono l’accesso a contenuti o funzionalità premium per un periodo di tempo definito. Il costo viene addebitato agli utenti su base ricorrente fino a quando l’abbonamento non viene annullato. Ad esempio, Trova Telefono è una pratica Skill che chiama il proprio telefono quando non si riesce a trovarlo in casa e offre un utilizzo illimitato a fronte di un costo annuale. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il Post (in inglese) sul blog dedicato agli sviluppatori Alexa.

