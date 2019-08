Smart Glasses per piscina: form lancia gli occhialini per il nuoto con Realtà Aumentata

La fine degli sportwatch per tenere traccia degli allenamenti in piscina è vicina: Form ha infatti da poco presentato degli innovativi occhialini con AR capaci di mostrare i dati misurati in tempo reale direttamente sul campo.

Quelli che l’azienda chiama Form Swim Googles sono in sostanza dei classici occhialini per il nuoto ma hanno per l’appunto il vantaggio di uno schermo integrato nella lente di destra attraverso il quale vengono mostrati alcuni dei dati rilevati durante l’attività.

L’azienda infatti è riuscita a miniaturizzare un vero e proprio computer di bordo capace di reggere per più di 16 ore con una sola ricarica e che, sfruttando alcuni sistemi di intelligenza artificiale, può tracciare e visualizzare metriche come velocità, distanza percorsa, tempi intermedi e delle singole vasche.

1 di 2

Grazie alle tecnologie di Realtà Aumentata lo schermo mostra questi valori direttamente sul campo, permettendo così all’atleta di sapere come sta andando già durante la nuotata. I dati vengono ovviamente raccolti all’interno di una memoria e poi trasferiti sullo smartphone per avere una panoramica degli allenamenti e poterli elaborare dopo gli allenamenti.

Gli occhialini per il nuoto di Form sono il frutto di oltre quattro anni di studio che ha visto la collaborazione dei migliori nuotatori e allenatori compresi alcuni ex campioni olimpionici. Il punto forte sta nel fatto che l’azienda è riuscita a incorporare tutte queste tecnologie all’interno di occhialini senza differenziarli esteticamente dagli altri normalmente utilizzati durante questa attività, mantenendo così il peso e le caratteristiche idrodinamiche migliori per questo genere di attività.

Infine è anche il prezzo ad essere davvero competitivo: Form li ha appena lanciati sul mercato e si possono acquistare direttamente sul sito ufficiale per 200 dollari.