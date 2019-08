Con le TV LG NanoCell in regalo soundbar o speaker per audio da cinema

Comprando un TV NanoCell nei negozi aderenti all’iniziativa si riceverà in regalo uno o più prodotti della linea audio di LG. La promozione, lanciata nelle scorse ore da LG Electronics, di fatto consente di rinnovare il TV del salotto ed affiancargli a costo zero un sistema audio da cinema.

La tecnologia dei TV

I televisori della collezione NanoCell sono dotati di tecnologia di Intelligenza Artificiale che contribuisce al miglioramento della qualità di immagine (AI Picture e AI Brightness), del suono (AI Sound), dell’esperienza utente (AI Smart) e consente di intervenire anche sull’ottimizzazione dell’immagine (NanoColor) e sulla precisione del colore su un ampio angolo di visione (NanoAccuracy) pur mantenendo cornici sottili (NanoBezel).

I TV di questa linea sono dotati del processore α7 di seconda generazione, garantiscono il supporto a Dolby Vision e audio Dolby Atmos e sono dotati di porte HDMI 2.1 per la visualizzazione di contenuti 4K nativi a una velocità di 120 fotogrammi al secondo. I TV LG NanoCell sono inoltre compatibili con piattaforme di terze parti come Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Airplay 2 / Apple HomeKit.

La promozione

Ad esempio, comprando un TV NanoCell della serie SM90 – tagli da 75”, 65”, 55” e 49” – entro il 31 ottobre 2019 sarà possibile richiedere in regalo una soundbar LG SK6 mentre comprandone uno della serie SM86 entro la medesima scadenza si riceverà gratuitamente la soundbar LG SL7.

Se invece si acquista un TV LG NanoCell SM98 nei tagli da 65” o 55” entro il 30 novembre 2019 sarà possibile richiedere in regalo due tower speaker LG XBOOM RL3 da 130 W di potenza, dotati di funzionalità Multi Bluetooth e TV Sound Sync.

Per avere diritto al premio in regalo basterà conservare lo scontrino e registrarsi sul sito dedicato entro quindici giorni dalla data di acquisto che, lo ricordiamo, non deve superare le scadenze indicate sopra. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito LG.