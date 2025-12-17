Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Audio / Video / TV / Streaming » il Texas porta in tribunale i giganti delle Smart TV: spiano gli spettatori
Audio / Video / TV / Streaming

il Texas porta in tribunale i giganti delle Smart TV: spiano gli spettatori

Di Mauro Notarianni
Il Texas cita in giudizio produttori di apparecchi TV che tracciano i comportamenti degli utenti - macitynet.it
TV che spia gli utenti

Il procuratore generale del Texas ha citato in giudizio cinque importanti produttori di apparecchi televisivi, accusati di raccogliere illegalmente dati sugli utenti registrando segretamente quello che questi ultimi guardano sullo scherno usando la tecnologa Automated Content Recognition (ACR), sfruttata per tracciare le abitudini di visualizzazione degli spettatori.

Obiettivi dell’azione legali sono: Sony, Samsung, LG, ma anche le multinazionali cinesi Hisense e TCL Technology Group Corporation. L’ufficio del procuratore generale ha evidenziato “serie preoccupazioni” per queste ultime, tenute a seguire leggi cinesi sulla sicurezza nazionale, norme che potrebbero consentire al governo di Pechino accesso ai dati dei consumatori statunitensi.

Secondo le denunce presentate lunedì 15 dicembre nei tribunali statali del Texas, i produttori di smart TV sfrutterebbero la tecnologia ACR per catturare schermate ogni 500 millisecondi, monitorando in tempo reale l’attività di visualizzazione degli utenti e inviando queste informazioni ai server dei vari produttori senza la consapevolezza o il consenso degli utenti.

il Texas porta in tribunale i giganti delle Smart TV: spiano gli spettatori - macitynet.it

Smart TV che profilano gli utenti

La raccolta di dati di vario tipo da parte delle Smart TV non è una novità, così’ come  il ricorso all’Automatic Content Recognition da parte dei produttori per tracciare il comportamenti degli utenti: lo scorso anno alcuni ricercatori dell’University College London, in collaborazione con colleghi dell’University of California, Davis e dell’Universidad Carlos III di Madrid, hanno pubblicato uno studip rivelando che Smart TV di produttori come Samsung e LG possano catturare snapshot o registrazioni audio dei contenuti visualizzati dagli utenti e trasmettere queste informazioni ai server per ulteriori analisi. Questi “screenshots” vengono inviate con una frequenza elevata e confrontati con un database di impronte digitali per identificare in modo preciso i contenuti guardati dagli utenti.

La conferma del monitoraggio è stata ottenuta collegando i televisori a server per monitorare il traffico di rete; le Tv trasmettono questi dati soprattutto quando l’utente guarda qualcosa tramite un’antenna TV o un dispositivo collegato via HDMI, come un laptop o una console di gioco, con ovvie implicazioni in termini di privacy.

Tecnicamente è in molti casi possibile disabilitare il tracciamento ACR delle Smart TV, ma la procedura richiesto è spesso complessa e poco trasparente.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Offerte Amazon 17 dicembre: Apple, BenQ, Xiaomi, Tineco, Bose, Arlo
Articolo successivo
Kingston prevede aumento prezzi e carenza di SSD

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.