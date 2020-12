Smartphone Xiaomi in sconto su Amazon: Poco X3 NFC e Redmi Note 9 pro a partire da 219 euro

Su Amazon continuano gli sconti senza tregua, e se avete intenzione di acquistare un nuovo smartphone Android, o di regalarne uno a Natale, questa è l’occasione giusta per farlo. Al momento in offerta Poco X3 e Redmi Note 9 Pro, due smartphone che si possono facilmente associare al brand Xiaomi, ormai sinonimo di potenza e fluidità. Per acquistarli si parte direttamente da questo indirizzo.

Il primo degli smartphone in sconto è l’ottimo POCO X3 NFC, uno dei migliori smartphone per rapporto qualità prezzo di tutto il 2020. Tra i suoi punti di forza non solo il processore Qualcomm Snapdragon 732G, ma anche il display: a questo prezzo fa strano a dirlo, ma è un’unità ultra fluida a 120 Hz. Ovviamente è dotato di connettività NFC e sul versante camera non disdegna un ottimo comparto grazie ad una quadrupla camera con fotocamera principale da 64 MP, cui si aggiungono altre tre fotocamere rispettivamente da 8 MP, 2 MP e 2 MP.

Include RAM da 6GB e, nella versione in sconto su Amazon, una ROM da 128 GB. Infine da non dimenticare la generosa batteria da 5160 mAh che garantisce un’ampia autonomia anche grazie al sistema di ricarica super veloce a 33W.

Potete acquistarlo in offerta su Amazon a 229 euro, direttamente a questo indirizzo, nelle colorazioni nera o blu. Quale che sia il colore scelto, al momento la consegna a casa viene segnalata come “Prima di Natale”.

Redmi Nore 9 Pro

Di pari livello Redmi Note 9 Pro. La serie Redmi Note è ormai davvero ben nota agli utenti, e in tutte le sue varianti offre un un ottimo rapporto qualità prezzo, a partire dal versante multimediale. Al vertice della serie, al momento, si pone Redmi Note 9 Pro, caratterizzato da configurazione quad camera nella parte posteriore, con l’obiettivo principale da 64MP, affiancato da un obiettivo ultra grandangolare da 8MP, che consente di ottenere immagini di gruppo di grandi dimensioni senza compromessi. Ancora, a bordo si trova anche il sensore con obiettivo macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP per gli effetti bokeh.

Nella parte anteriore, Redmi Note 9 Pro sfoggia una fotocamera in-display da 16MP, con una nuova modalità selfie in slow motion, che cattura video divertenti al rallentatore, perfetti per i social media.

Redmi Note 9 Pro è dotato di una batteria da 5020mAh che consente fino a due giorni di autonomia, con supporto alla ricarica rapida da 30W che con il caricabatteria da 33W in dotazione può ricaricare fino al 57% in soli 30 minuti. Redmi Note 9 include una batteria da 5020mAh, ma con supporto alla ricarica rapida da 18W.

All’interno trova spazio il processore Snapdragon 720G con clock fino a 2,3GHz e, tra le chicche, anche un nuovo motore a vibrazione lineare sull’asse Z per un’esperienza utente più equilibrata.

Al momento si acquista a 219 euro nella sua variante con 6 GB di RAM. Lo potete acquistare direttamente da qui nella versione verde o grigio chiaro. Quale che sia il colore scelto, al momento la consegna a casa viene segnalata come “Prima di Natale”.