Gli AirPods Pro 3 impossibili da riparare per iFixit

iFixit ha smontato gli AirPods Pro 3 (qui la nostra recensione), teardown che permette di vedere come sono fatti gli auricolari Pro di Apple e che cosa è cambiato rispetto agli AirPods Pro 2.

Apple presenta gli AirPods Pro 3 come migliori rispetto a prima, in grado di offrire migliore cancellazione attiva del rumore (ANC), indicata fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente e quattro volte migliore rispetto al primo modello di AirPods Pro.

Il design rinnovato rende gli auricolari più comodi e stabili nelle orecchie durante la corsa e altre attività e di particolare interesse anche la possibilità di usarli per misurare la frequenza cardiaca.

Lo smontaggio impossibile

Apple riferisce di cuscinetti in schiuma infusa che garantiscono un l’isolamento dal rumore passivo, cambiamenti che iFixit da notare visibili al microscopio.

Dallo smontaggio si nota la presenza di una batteria da 0,221 Wh negli auricolari e da 1334 Wh nella custodia (scelta che riduce a 24 ore l’autonomia rispetto alle 30 ore dei modelli precedenti).

Dal filmato si iFixit si evince ancora il differente posizionamento dei magneti a supporto della ricarica MagSafe/Qi 2.

Non c’è modo di accedere all’interno degli AirPods senza distruggerli e il design non consente alcun tipo di riparazione. La batteria continua a essere sigillata con colla, scelta che non è cambiata rispetto al modello precedente e rende anche questo elemento difficile da sostituire. Anche la batteria nella custodia è incollata e non è per niente facile da sostituire (bisogna accedere all’interno forzando l’accesso).

L’impossibilità di minimo intervento agli auricolari e alla custodia rende il prodotto non riparabile. Le considerazioni del sito specializzato nella vendita di parti di ricambio sono le stesse già fatte con gli Airpods Pro 2: questi auricolari non sono progettati per essere riparati; è impossibile accedere ad alcun componente hardware senza danneggiare il dispositivo. Le batterie senza possibilità di accesso limitano la vita utile equiparandoli a un materiale di consumo o a un usa-e-getta. Il punteggio di riparabilità non può essere che 0 su 10.