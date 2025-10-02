iOS 26, come rimuovere l’effetto sfocatura dallo sfondo della schermata di blocco

Per le ultime quattro generazioni di iPhone c’è un’altra sorpresa dopo l’aggiornamento ad iOS 26: lo sfondo della schermata di blocco viene sfocato automaticamente quando il display si attenua.
L’obiettivo è quello di rendere più leggibile il testo delle notifiche e dei contenuti nei widget; ma non a tutti piace l’effetto, e con gli sfondi molto semplici non sarebbe neppure necessario.
Per fortuna Apple permette di disabilitare questo nuovo comportamento.
Come disattivare la sfocatura dello sfondo su iPhone
Se quello che usate non è uno sfondo complesso o ricco di dettagli e volete continuare a vederlo normalmente senza sfocature anche quando lo schermo dell’iPhone si attenua, fate così:
- aprite l’app Impostazioni;
- cliccate su Schermo e luminosità;
- Schermo sempre attivo;
- disattivate l’opzione Sfoca la foto dello sfondo.
Lo sfondo viene ancora sfocato?
Anche dopo aver disattivato la sfocatura di iOS 26, lo sfondo viene comunque attenuato leggermente in alcune situazioni, sempre nell’intento di migliorare la leggibilità del testo.
Questo accade ad esempio quando si scorre verso il basso nella schermata di blocco o durante l’attivazione di alcune modalità, come ad esempio quando l’Apple Watch collegato si allontana, oppure quando usate CarPlay o la fotocamera Continuity, quando è attivo il Risparmio energetico oppure la modalità Sonno. In questi casi al momento non è purtroppo possibile disattivare completamente questo tipo di attenuazione automatica dello sfondo.
Quali iPhone supportano la funzione Always-On
Come dicevamo questo comportamento è associato soltanto sugli iPhone in cui è disponibile la modalità Always-On, ovvero quelli dotati di schermi OLED a refresh variabile. Nel momento in cui scriviamo (settembre 2025) parliamo quindi di:
- iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max
- Tutta la serie iPhone 17
