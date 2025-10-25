MacBook Pro M5, smontaggio leggermente semplificato ma ancora complesso

iFixit ha smontato il MacBook Pro con chip M5 e, come è facile immaginare, all’interno non vi sono enormi differenze con il precedente modello con chip M4 a parte l’M5, l’SSD più veloce e piccole migliorie che riguardano la riparabilità.

Per smontare il MacBook Pro M5 si parte sempre chiudendo lo schermo, capovolgendo il laptop e si usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le viti che fissano il case inferiore; serve una piccola ventosa da posizionare vicino al bordo anteriore (tra i fori delle viti) da tirare verso l’alto per creare un po’ di spazio sotto il case e un plettro da fare scorrere nello spazio creato per sganciare le clip che fissano il coperchio, ripetendo il passaggio sull’altro lato.

Bisogna a questo punto scollegare la batteria staccando il relativo connettore, poi sganciare la staffa del cavo del trackpad e svitare la vita a testa larga che fissa il connettore di alimentazione della batteria.

La batteria è come sempre tenuta in sede da strisce adesive estensibili (12 in tutto) che la fissano al telaio e bisogna rimuoverle, estraendole lentamente e con attenzione, aiutandosi eventualmente con alcune gocce di alcol isopropilico negli spazi che circondano l’area interessata della batteria.

Rispetto al MacBook Pro M4 e modelli precedenti non è più necessario rimuovere il trackpad per estrarre le strisce centrali che fissano la batteria al telaio.

La batteria da 6 celle è da 72,6Wh, leggerissimamente superiore a quella da 72,4 Wh del MacBook Pro M4.

Nel filmato di iFixit si passa poi agli speaker e altri componenti modulari, con modalità di smontaggio che non sono molto diverse dai modelli precedenti.

Sostituire la batteria richiede tempo e pazienza

iFixit critica le complessità per la sostituzione della batteria, con passaggi ritenuti ancora complicati sia in termini di riparabilità, sia di impatto ambientale, un compito “arduo e tedioso che nessuno vorrebbe fare”.

Altro punto critico evidenziato da iFixit è che per sostituire vari componenti (o semplicemente pulire la ventola interna) è necessario accedere alla scheda logica, con ovvie complicazioni. Anche la rimozione dello schermo non è semplice e richiede la rimozione del supporto per l’antenna per accedere ad alcune piccole viti, anche questo indicato come un procedimento tedioso.

iFixit loda l’immediata disponibilità della documentazione ufficiale di Apple con le indicazioni passo passo per lo smontaggio ma si tratta in ogni csasi di una attività non alla portata di tutti e assegna un punteggio di riparabilità di 4 su 10.