I social potranno essere considerati responsabili di truffe finanziarie in base a nuova legislazione UE

Piattaforme come quelle di Meta e TikTok potranno essere ritenute responsabili di frodi finanziarie in base a nuove norme di riferimento concordate dai legislatori dell’UE giovedì 27 novembre.

Parlamento e Consiglio europeo hanno concordato un pacchetto di norme dopo otto ore di negoziati mirati a rafforzare garanzie per proteggersi gli utenti dalle frodi nei pagamenti. La direttiva mira a garantire una concorrenza leale tra i prestatori di servizi di pagamento (PSP), affrontando questioni relative ai poteri di autorizzazione e di vigilanza.

Se il prestatore di servizio non implementa adeguati meccanismi di prevenzione delle frodi, sarà tenuto a coprire le perdite dei clienti. I PSP saranno tenuti a verificare che il nome e l’identificativo univoco del beneficiario corrispondano, rifiutare l’ordine in caso di discrepanze e informare il pagatore. I PSP dovranno inoltre garantire un’autenticazione forte del cliente e condurre valutazione dei rischi. Se un truffatore avvia o modifica una transazione, questa sarà considerata non autorizzata e il PSP responsabile dell’intero importo fraudolento. Il PSP ricevente dovrà inoltre bloccare qualsiasi transazione che ritenga sospetta.

I social responsabili di truffe

Le piattaforme online saranno responsabili nei confronti dei PSP che rimborsano clienti truffati se questi sono stati informati della presenza di contenuti fraudolenti e le piattaforme non hanno predisposto misure adeguate.

“È una grande vittoria. Un grande, grande passo avanti”, ha riferito il deputato danese Morten Løkkegaard al sito Politico, parlando di “un momento storico”, sottolineando il passaggio da una realtà che consentiva alle piattaforme di non essere ritenute responsabili.

Sui social media imperversano truffe finanziarie di vario tipo e durante le negoziazioni legislative i membri del Parlamento europeo hanno fatto di tutto per indicare sia le banche sia le big tech responsabili. I social media dovranno risarcire le banche se risulterà evidente che non sono stati in grado di eliminare la presenza di truffe online segnalate come tali.

Alcuni deputati evidenziando la sempre maggiore preoccupazione da parte degli utenti, alle prese con truffe, deepfake e AI, con misure di sicurezza sui social che spesso si rivelano inadeguate.

