Proscenic P20 OnePass, l’aspirapolvere potente e versatile nella fascia media

Nel sempre più competitivo settore degli aspirapolvere senza fili, Proscenic P20 OnePass cerca di imporsi all’attenzione dei consumatori puntando su un equilibrio molto aggressivo tra specifiche tecniche, funzionalità pratiche, ma soprattutto prezzo. L’approccio del brand è quello di offrire un dispositivo “tuttofare” che non costringa l’utente a scegliere tra potenza di aspirazione e versatilità d’uso.

Il cuore pulsante di questo elettrodomestico è il motore brushless da 680W, un’unità capace di sviluppare una potenza di aspirazione massima di 70 kPa. Si tratta di un valore superiore alla media della categoria, pensato per affrontare non solo la polvere superficiale sui pavimenti duri, ma anche i detriti più pesanti o lo sporco annidato nelle trame di tappeti e moquette.

A sostenere questa potenza interviene un pacco batteria rimovibile a otto celle che promette fino a 70 minuti di autonomia, un tempo sufficiente per coprire abitazioni di ampia metratura senza l’ansia della ricarica immediata. Inoltre, la possibilità di sostituire la batteria ne estende potenzialmente il ciclo di vita complessivo.

Oltre alla potenza di aspirazione, questa P20 OnePass integra diverse soluzioni pensate per semplificare le pulizie quotidiane. Anzitutto, il particolare il design del tubo flessibile, capace di piegarsi fino a 180 gradi per permettere alla spazzola di scorrere agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi senza costringere l’utente a chinarsi o assumere posizioni scomode.

Molto apprezzabile è anche la capacità del dispositivo di “reggersi in piedi” da solo, una funzione “self-standing” che elimina la necessità di appoggiarlo al muro o di tornare alla base di ricarica ogni volta che si deve interrompere momentaneamente la pulizia per spostare un oggetto.

La versatilità del modello è completata dalla sua natura ibrida. Grazie a un serbatoio d’acqua aggiuntivo, il P20 OnePass può aspirare e lavare i pavimenti in un unico passaggio, ottimizzando i tempi di gestione della casa. Il tutto è supportato da un contenitore della polvere da 1,5 litri, che riduce drasticamente la frequenza degli svuotamenti, e da un sistema di filtrazione a sei stadi progettato per trattenere efficacemente polveri sottili e allergeni, garantendo che l’aria reimmessa nell’ambiente sia pulita.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di listino è di 190 euro, ma grazie alle offerte Black Friday in corso è possibile portarlo a casa con uno sconto di ben 54 euro.