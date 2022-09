Lumos Firefly, le luci smart e versatili per bici e monopattini

Lumos Firefly farà la felicità di tutti gli amanti della mobilità elettrica, bici o monopattino che siano. Si tratta di una luce intelligente lanciata su Kickstarter, che ha lo scopo di migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei rider. Utilizzabile nel massimo della flessibilità, assicura una migliore percezione nel traffico stradale e fornisce anche altre funzioni pratiche. Ovviamente, sono incorporate nell’ecosistema Lumos.

Lumos è un marchio noto per la sofisticata tecnologia quando si tratta di sicurezza nella circolazione di biciclette e monopattini. Ogni singolo Lumos Firefly è una luce smart che può essere collegata alla bici grazie a forti magneti. Per raggiungere lo scopo, il produttore offre anche supporti disponibili separatamente. In questo modo le luci possono essere fissate in modo flessibile al telaio, sul manubrio, sul retro, o dove più è necessario. Inoltre, vengono offerte varie varianti dei supporti, così da poter realizzare, per esempio, due indicatori direzionali.

Le luci Lumos Firefly sono versartibili, potendo illuminare, non solo i percorsi davanti alla bicicletta, ma anche essere usati come fanali posteriori o indicatori di direzione. Le impostazioni di illuminazione sono semplici, e soprattutto smart, potendo essere personalizzate tramite app. Le luci forniscono fino a 35 ore di funzionamento. Inoltre, possono essere facilmente caricate senza fili, anche tramite Magsafe. È anche interessante notare che è possibile sincronizzare queste Firefly con i caschi di Lumos.

L’azienda non scende a compromessi con il design di Lumos Firefly e realizza allo stesso tempo una semplice variante per garantire la massima visibilità anche in condizioni meteorologiche avverse. Ogni singola luce può brillare in rosso, bianco e giallo, a seconda della singola impostazione prescelta. Diverse luci possono essere installate sulla stessa bici, potendole sincronizzare, così da brillare all’unisono.

Attualmente, le Lumos Firefly si trovano su Kickstarter, dove possono essere ordinate in diversi set, a partire da 29 euro circa.