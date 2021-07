Solo 19€ cacciavite elettrico Xiaomi HOTO per il perfetto fai da te

Se siete amanti del fai da te, ecco lo strumento ideale per i piccoli lavori in casa. Si tratta del cacciavite elettrico HOTO, dell’ecosistema Xiaomi, che grazie al particolare sconto che vi proponiamo in calce potrete portare a casa ad appena 19 euro, anziché 40 euro grazie al codice MCXES. Clicca qui per acquistarlo.

Partendo dal design, il cacciavite elettrico di presenta in modo assolutamente minimale, davvero piccolo, maneggevole e facilmente impugnabile, grazie all’impugnatura antiscivolo. Il manico è davvero resistente, perché doppio strato, con uno strato interno di plastica ad alta resistenza e uno strato esterno di gomma morbida TPE, che pesa solo 250 grammi.

Nonostante le sue piccole dimensioni, al suo interno gode di una batteria al litio integrata da 1500 mAh, grazie alla quale permette al cacciavite di ruotare oltre 1000 viti quando è completamente carica.

Propone diverse modalità di utilizzo, tra le quali quella elettrica, che ovviamente permette di velocizzare il lavoro, ma offre anche la possibilità di funzionamento manuale, con la possibilità di passare dall’una all’altra modalità al bisogno.

Per svitare, ad esempio, il consiglio è quello di allentare manualmente prima la vite , quindi svitarla completamente in modalità elettrica. Per avvitare, invece, si potrà procedere dapprima con la modalità automatica, per sessare infine le viti in modalità manuale.

All’interno della confezione sono presenti 12 tipi di teste, realizzate in acciaio legato S2 di alta qualità, con durezza fino a 60HRC. Queste sono lunghe circa 50 mm per varie occasioni, e possono essere utilizzate in 4 diverse velocità.

Ci sono svariate tipologie di punte, dai Torque adatto per strumenti musicali, acustica, case per computer e altri piccoli elettrodomestici, a quelli di coppia media, adatta per fioriere, armadietti e altri mobili. Ancora, ci sono gli High Torque adatti per biciclette, skateboard, pattini in linea e altri articoli sportivi all’aperto.

Non manca, peraltro, neppure un comodo LED per avvitare anche in stanze buie, che peraltro si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi dal rilascio del pulsante.

Solitamente l’intro kit di cacciavite elettrico e punte costa oltre 40 euro, ma utilizzando il codice sconto MCXES lo si pagherà appena 19,01 euro, direttamente a questo indirizzo con consegna rapida dai 4 agli 8 giorni.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.