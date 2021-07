Qualcomm presenta il super smartphone un po’ vecchio

Siamo abituati a nomi brevi, quasi impossibili da dimenticare, così il nuovo Smartphone for Snapdragon Insiders suona lungo e ostico, anche se si tratta del super smartphone Qualcomm progettato per sfoggiare le ultime tecnologie della società, destinato esclusivamente ai membri del programma per sviluppatori e costruttori. Questo all’inizio, perché successivamente sembra che la disponibilità sarà ampliata anche al pubblico e ad altri canali di vendita.

Questo terminale, che funziona con Android 11 stock, brilla soprattutto nel comparto connettività: secondo Qualcomm il suo smartphone offre «il supporto più completo per tutte le principali bande e combinazioni 5G sub-6 e mmWave in un unico dispositivo». In aggiunta alle tecnologie Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E che promettono una velocità massima di 3,6 Gbps.

L’altro punto di forza è la presenza di Snapdragon Sound, quindi uno dei primissimi dispositivi dotati della tecnologia audio più recente del costruttore. Sotto questa etichetta rientrano diverse tecnologie, tra cui supporto per l’audio in alta definizione fino a 24bit 96kHz, cancellazione attiva del rumore, Bluetooth a bassa latenza e profili di ascolto. Oltre agli speaker stereo integrati, chi acquista lo smartphone Qualcomm riceve anche un paio di auricolari wireless di Master & Dynamic di fascia alta che in USA sono a listino a 300 dollari.

Il resto delle specifiche include processore Snapdragon 888 ma curiosamente non l’ultimissimo 888 Plus, 16GB di memoria RAM, archiviazione da 512GB, schermo OLED di Samsung da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, batteria da 4.000 mAh e tecnologia Qualcomm Quick Charge 5 ma in versione standard, quindi non con potenza fino a 100W ma a 65W. Il costruttore dichiara che è possibile raggiungere il 70% della carica in mezzora, mentre la ricarica completa impiega 52 minuti.

Il robusto comparto fotocamere sul retro è composto da un sensore Sony da 64MP per l’obiettivo principale, ultra grandangolo con sensore da 12MP infine telefoto da 8MP, mentre nella parte frontale troviamo un sensore da 24MP con auto zoom gestito da Intelligenza Artificiale. Si tratta di specifiche di tutto rispetto, ma che ricordano un top di gamma Android dello scorso anno, anche per questa ragione il prezzo è definito esorbitante da The Verge: 1.500 dollari, circa 1260 euro.

L’estetica e il comparto fotocamere richiamano i terminali Asus, partner di Qualcomm incaricato della costruzione dello smartphone. A partire da agosto sarà disponibile in Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Cina, successivamente arriverà in altri mercati. Tutti gli articoli di macitynet dedicati all’universo Android sono disponibili da questa pagina.