Solo 8 € gli auricolari K08 a conduzione ossea: ecco l’offerta da non perdere su eBay

Per quanti fossero alla ricerca di un paio di cuffie, che non siano solo Bluetooth, ma anche a conduzione ossea, ecco l’offerta che stavate aspettando. Il modello K08 si acquista in offerta su eBay a circa 8 euro con il coupon PITLONG20. Clicca qui per acquistare.

Le cuffie BT a conduzione ossea, con chip di fascia alta, hanno una qualità del suono chiara e cristallina, e non propongono all’utente alcun rumore di sottofondo. Si tratta di un ottimo strumento per l’ascolto, per tutti coloro che non sopportano le cuffie in ear, o che peggio hanno danneggiato il condotto uditivo.

Il design a conduzione ossea permette alle cuffie di non essere alloggiare all’interno del padiglione auricolare. Le onde sonore, infatti, vengono trasmesse direttamente al sistema nervoso, così da potersi godere musica di qualità senza fastidio alle orecchie.

Inoltre, lasciare il canale uditivo libero, significa anche poter mantenere attenzione rispetto all’ambiente circostante, così da essere vigili senza estraniarsi completamente da quel che sta succedendo intorno.

Le cuffie sono davvero legger, e godono di ganci per le orecchie in gomma e acciaio memory, che crea una stabilità d’uso, risultando dunque adatte allo sport, e per poter essere utilizzate per sessioni medio lunghe.

Specifiche tecniche:

Colore: rosso, nero

Distanza di trasmissione: 15 m

BT: 5.0

Materiale: gomma + metallo

Batteria auricolari: 3,7 V, 145 mAh

Peso dell’articolo: 22g

Dimensioni: 165 x 102 x 52 mm

Gli auricolari a conduzione ossea K08 si acquistano su eBay a circa 8 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon PITLONG20.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.