Solo fino al 28 marzo: iRobot sconta i Roomba e i Braava Jet

Su Amazon, fino al 28 marzo, sono in sconto la Ferrari degli aspirapolvere e dei lavapavimenti automatici: stiamo parlando del Roomba i7+ e del Braava Jet m6 di iRobot, e acquistandoli adesso si risparmia fino al 33%.

iRobot Roomba i7 e i7+

iRobot Roomba i7+ è un robot aspirapolvere che non solo ricorda la planimetria della casa e pulisce all’occorrenza solo stanze specifiche, ma che si svuota autonomamente da solo. Questo modello apporta un nuovo livello di intelligenza e automazione ai robot aspirapolvere, con la possibilità di analizzare, mappare e adattarsi agli spazi domestici. Grazie all’introduzione della funzione Imprint Smart Mapping, Roomba i7+ memorizza, infatti, la planimetria e i nomi delle stanze.

In questo modo gli utenti possono personalizzare i cicli di pulizia e indirizzare il percorso del robot verso ambienti specifici, attraverso comando vocale o tramite l’applicazione iRobot HOME (disponibile per iOS e Android). È persino possibile inserire fino a 10 planimetrie diverse così che il robot possa essere spostato senza problemi su piani diversi o diverse abitazioni.

Quando il ciclo di pulizia è terminato, iRobot Roomba i7+ torna alla base di ricarica e svuota automaticamente lo sporco raccolto all’interno della Clean Base, che contiene l’equivalente di 30 contenitori raccogli polvere di Roomba pieni. In questo modo, ci si può dimenticare della pulizia dei pavimenti per diverse settimane.

Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione al lancio e quella scritta un anno dopo. Qui vi diciamo soltanto che il prezzo del modello base, senza torretta per lo svuotamento automatico, generalmente costa 900 euro mentre adesso è in sconto a 599 euro. La versione Plus, completa di torretta, costa invece 1.200 euro ma con lo sconto attuale lo comprate a 799 euro, ovvero meno di quel che spendereste comprando la versione senza torretta a prezzo pieno. La spedizione è inclusa in entrambi i casi.

iRobot Braava Jet m6

Come accennavamo in apertura, c’è in sconto anche il lavapavimenti Braava Jet m6. E’ capace di rimuovere lo sporco (compreso quello più resistente) e le macchie di unto, anche in cucina, tramite la modalità Lavaggio ad acqua combinata con il Precision Jet Spray, il panno dedicato ed eventualmente insieme all’aggiunta (facoltativa) della soluzione pulente Hard Floor Cleaning che porta nell’ambiente un profumo fresco e di lunga durata.

Il robot dispone anche di una modalità Pulizia a secco il cui panno dedicato sfrutta la forza elettrostatica per attirare a sé polvere, briciole, capelli e peli di animali domestici: quando Braava jet m6 ha finito di pulire non sarà necessario toccare con le mani il panno sporco in quanto basterà sollevare il robot, portarlo al di sopra del cestino dei rifiuti e premere il tasto “Eject” per far scivolare il panno usato direttamente nella pattumiera.

Il prezzo di listino è di 700 euro ma al momento lo comprate in sconto su Amazon a 599 euro spedizione compresa.

Riepilogo offerte

Di seguito l’elenco delle offerte attive fino al 28 marzo, salvo esaurimento anticipato delle scorte.