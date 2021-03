I migliori libri di email marketing

Dopo aver visto nella prima delle nostre puntate la selezione dei migliori libri sul marketing per prodotti e servizi nell’era digitale, nella seconda i migliori libri sul SEO, nella terza i migliori libri per una strategia digital personale e nella quarta i migliori libri di marketing e comunicazione dedicati al settore sportivo, adesso tocca all’email marketing. Newsletter, campagne di comunicazione, volantini: lo strumento digitale della posta elettronica è molto potente ma deve essere utilizzato nel modo corretto.

Questo accade soprattutto oggi che la navigazione è sempre più ridotta dall’uso dei social e che le campagna che si possono fare su strumenti come Facebook e Twitter riescono a raggiungere solo particolari demografie e contesti. Invece, strumenti di marketing come la newsletter e la campagna di email marketing raggiungono potenzialmente pubblici molto più ampi. Anche perché la posta elettronica è il veicolo di comunicazione digitale (e non) più diffuso al mondo: più dei social e più del web.

Marc A. Palmer ha scritto un libro snello che mette a tema il marketing via email in maniera chiara ed esaustiva. Si tratta di una guida dettagliata e completa che in otto capitoli presenta le parti necessarie da conoscere per capire come funziona l’email marketing e come attuarlo: dalla definizione di copywriting alla definizione di una unique selling proposition passando ad elencare i principi di persuasione, il contesto dell’economia dell’attenzione, la strutturazione delle call to action efficaci, le modalità di costruzione di un titolo e gli schemi del copywriting persuasivo, anche in relazione allo storytelling e alla Search engine optimization.

Nel complesso, appare evidente la potenza dello strumento email per la conversione di clienti alle attività proposte dal proprio marchio. L’approccio è scorrevole e adatto a un pubblico non esperto.

Email Marketing: La guida completa per guadagnare online scrivendo lettere di vendita. Scopri tutte le tecniche del copywriting per scrivere email efficaci di Marc A. Palmer è disponibile a 12,90 Euro su Amazone pure in versione Kindle scontata.

Alessandro Frangioni ha dedicato il suo libro, aggiornato a giugno 2019 con una nuova versione completamente ristrutturata nell’organizzazione dei contenuti, all’utilizzo di Mailchimp, attualmente la più popolare piattaforma di email marketing del pianeta e, da un certo punto di vista, anche la più efficace.

Il libro va molto nel dettaglio ed è una guida pratica e operativa ma anche molto avanzata nell’uso del sistema e soprattutto delle sue integrazioni. Vengono infatti approfonditi gli aspetti di email marketing e tutte le nuove funzionalità di Mailchimp (Facebook/Instagram Ads, Google Remarketing Ads, Landing Page, Postcards), con nuove schermate, nuovo design e testi migliorati.

Lo strumento Mailchimp può essere utilizzato per scopi molto differenti e vengono anche spiegate le migliori strategie di strutturazione del servizio all’interno dell’azienda, in un crescendo di funzionalità e modi d’uso.

Email Marketing con Mailchimp: Guida completa, pratica, sempre aggiornata di Alessandro Frangioni è disponibile a 21,84 Euro su Amazon pure in versione Kindle scontata.

Naturale complemento al libro sopra indicato, questo volume curato da Maura Cannaviello si distingue per l’aspetto eminentemente pratico e gli aggiornamenti (anche qui si arriva sino all’ottobre 2019, data importante perché a maggio 2019 la piattaforma americana ha introdotto numerose novità nel servizio). È una versione più economica e ridotta dei libri per gestire Mailchimp, che mira a spiegare in maniera molto operativa e diretta quali sono le strategie che si possono seguire, quali step sono necessari per implementarla e come misurare correttamente i risultati.

Il vantaggio del servizio, spiega l’autrice, sta nel fatto che “Mailchimp è lo strumento più usato al mondo per creare campagne email promozionali a cui affiancare landing page, social media advertising, automazioni e altro, tutto da un’unica dashboard”. Il libro mostra come attivare le nuove funzionalità quali Postcard, Automation, Facebook/Instagram Ads, Google Remarketing Ads, Landing Page, tag, in modo semplice e attraverso immagini e testi aggiornati.

Crea Newsletter con Mailchimp: guida pratica e aggiornata di Maura Cannaviello è disponibile a 9,00 Euro su Amazon pure in versione Kindle scontata.

Il libro di Alessandra Farabegoli ha come obiettivo spiegare in maniera chiara e piana come fare marketing attraverso la posta elettronica. L’autrice spiega che la mail è il servizio più efficace da usare quando si vuole comunicare con i propri clienti e possibili clienti, ma non è un meccanismo che si fa da solo. Come tutte le attività di marketing richiede una forte attenzione ai particolari, una strategia valida, la conoscenza delle possibili strategie alternative e la consapevolezza di quali strumenti vengono scelti rispetto ad altri.

Uno dei vantaggi del libro di Farabegoli è che non è vincolato a una singola piattaforma di email marketing e quindi permette di spaziare e di imparare le strategie e le modalità di funzionamento in maniera indipendente da questo o quel fornitore di servizio. L’autrice ha creato un percorso che parte dalla definizione del pubblico e degli obiettivi, passa attraverso la scelta del mailer e la definizione del piano editoriale, fino alla creazione dei messaggi, i test A/B e l’analisi dei risultati ottenuti.

Email marketing in pratica di Alessandra Farabegoli è disponibile a 23,20 Euro su Amazon pure in versione Kindle scontata.

Secondo Guglielmo Arrigoni con l’ausilio dell’email è possibile raggiungere obiettivi impossibili con altri singoli strumenti: la mail, dice l’autore, “è il collante di tutte le strategie di marketing”. Da questo punto di vista il libro si pone come uno strumento per apprendere quali sono i fondamentali dell’utilizzo di un servizio di email marketing dal punto di vista di un imprenditore che si occupa attivamente anche della parte promozionale e commerciale della sua piccola azienda.

I vantaggi principali del libro stanno nel fatto che l’autore propone un percorso chiaro e lucido su come utilizzare in maniera efficace lo strumento di marketing della email e inoltre offre una guida operativa chiara e abbordabile che permette a persone che non sono specializzate nel marketing in generale di costruire una strategia di email marketing efficace. Il libro ha inoltre il pregio di essere estremamente scorrevole.

Email Marketing – Acquisisci clienti e aumenta le tue vendite: quello che ogni imprenditore dovrebbe sapere sull’acquisizione clienti di Guglielmo Arrigoni è disponibile a 23,74 Euro su Amazon pure in versione Kindle scontata.

Lo strumento dell’email è fondamentale e la sua efficacia comprovata, ma deve essere preso ovviamente in considerazione all’interno di una più ampia strategia di marketing e comunicazione. Inoltre, è richiesto anche un’altra specifica competenza, e cioè la capacità di scrivere in maniera persuasiva. Si tratta di copywriting, una competenza “soft” che ha na che fare con la creatività, certamente, ma che richiede anche consapevolezza e conoscenza di metodiche, mezzi e strumenti necessari per ottenere i risultati di comunicazione prescelti.

Il libro di Carlo Tammaro, veloce e scorrevole oltre che compatto, ha proprio questo come obiettivo: spiegare e insegnare il funzionamento del copywriting persuasivo, arrivando a dare gli strumenti necessari per imparare a vendere. Il vantaggio ulteriore di questo libro è che non si limita a spiegare come si scrivono le email ma anche e soprattutto come funziona il copywriting nel contesto più ampio dei servizi online, offline, dei social e del web, oltre che dell’email marketing. Infine, oltre a vari esempi pratici e all’indicazione operativa di quali tecniche di scrittura adoperare, quali errori evitare, come vincere il blocco dello scrittore e come realizzare contenuti redazionali creativi, fornisce anche indicazioni su come migliorare la propria strategia SEO e nei Social Media.

Copywriting Persuasivo: Manuale di SEO Copywriting, E-mail Marketing e Social Media Copywriting. Impara a Scrivere Contenuti Web che Vendono di Carlo Tammaro è disponibile a 26,90 Euro su Amazon pure in versione Kindle scontata.

