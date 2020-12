Solo oggi: auricolari Senneheiser Momentum Free a meno di metà prezzo, 79,99 €

Una idea regalo per voi o un vostro caro? Gli auricolari Sennheiser Momentum a solo 79,99 euro invece che 170 euro. È questa un offerta del giorno apparsa questa mattina sul sito di Amazon.

Stiamo parlando di auricolari che se non sono il top di gamma di Sennheiser sono comunque ad un livello di qualità davvero molto alto. Si tratta di un accessorio in ear con connettività wireless (anche se i due auricolari sono legati da un cavo). Supportano il codec AAC e supporto Qualcomm apt-X a bassa latenza per una fedele sincronizzazione dell’audio per la visione di TV e video. l’utilizzo. Hanno un telecomando a tre pulsanti in linea con microfono integrato per il controllo delle chiamate telefoniche e della musica e permettono la connessione multipla con un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente ed al supporto per le chiamate a 3 vie. Sono magnetici e possono essere uniti tra loro quando indossati attorno al collo. La batteria ha autonomia fino a sei ore può essere caricata tramite il cavo USB in dotazione.

Le recensioni parlano di un prodotto di altissima qualità. Come con tutte le cuffie Momentum, è realizzata con materiali eccellenti come l’acciaio. Vengono anche fornite con una elegante custodia in pelle.

Musicalmente sono ineccepibili. Basta leggere alcune recensioni come quelle del sempre competente What HiFi per sapere quanto sono state apprezzate

Il prezzo ufficiale edizione 199 euro. In commercio si trovano ad un prezzo scontato; Amazon li offre ad esempio a 180 euro. Ma comprarle a 79,99 è un vero affare. Il ribasso è però frutto di uno sconto del giorno che scadrà questa sera. Le scorte sono limitate e vi conviene comprare subito.

