Barclays spiega perché non ci sarà un iPad OLED nel 2021

Apple non lancerà un iPad OLED nel 2021. A smentire una voce che si è ripetuta diverse volte nel corso dell’anno sono alcuni analisti della banca internazionale Barclays, che sostengono di averne ricevuto la conferma attraverso alcuni colloqui intercorsi con i fornitori Apple.

Giusto il mese scorso il sito web coreano The Elec scriveva infatti che nel 2021 Apple avrebbe lanciato almeno un iPad con schermo OLED, ma Blayne Curtis, Thomas O’Malley e Tim Long lo ritengono altamente improbabile, non solo perché nessuno dei fornitori Apple ci starebbe lavorando, ma perché la prossima linea di iPad in arrivo nella prima metà del prossimo anno dovrebbe già introdurre almeno un modello con schermo Mini-LED, di cui sembrano esserci già invece diverse conferme in merito. Sarebbe perciò davvero insolito cambiare due volte tecnologia nello stesso anno – scrivono – rilasciando un iPad con Mini-LED al fianco di un altro iPad con schermo OLED.

La tecnologia OLED comunque non è nuova nei prodotti Apple. Il primo ad avere uno schermo OLED è stato Apple Watch: c’era già nel primo modello e così pure tutte le altre generazioni rilasciate fino ad oggi, ma la usano anche gli iPhone a partire dalla serie X. Rispetto agli LCD, come detto più volte, sono diversi: maggiore luminosità, migliore contrasto ed efficienza energetica, nonché angoli di visione più ampi.

L’ultima volta che Apple ha aggiornato gli iPad Pro è stato a marzo. Si è trattato di un aggiornamento relativamente minore, visto che di nuovo c’era soltanto il processore A12Z Bionic (che non è altro che il chip A12X al quale è stato attivato un core GPU supplementare), la fotocamera Ultra Wide, lo scanner LiDAR e un miglioramento ai microfoni. La riprogettazione vera c’è stata nel 2018, quando Apple ha cambiato il design con le cornici squadrate, ha aggiunto il Face ID e la porta USB-C al posto della connessione Lightning.

Il fatto che siano gli analisti di Barclays a dire che iPad 2021 non avrà lo schermo OLED non è chiaramente una conferma ufficiale; però rispetto a The Elec, che sostiene il contrario, ha una credibilità maggiore quantomeno se si tiene in considerazione il loro trascorso. Sono infatti gli stessi che sostennero per primi che Apple stava pianificando di togliere cuffie e alimentatore dalla confezione degli iPhone, cosa che come sappiamo è effettivamente successa quest’anno. Prima di questo, anticiparono con precisione anche l’arrivo della tecnologia True Tone su iPhone 8 e iPhone X, nonché la rimozione dell’adattatore jack per cuffie nelle confezioni di iPhone XS e XR e l’assenza della tecnologia 3D Touch su tutta la serie 11 di iPhone.