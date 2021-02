Solo oggi: caricatore wireless con forma logo Apple in sconto a 17 euro

Se volete aggiungere un tocco di stile alla ricarica wireless, fatelo con il caricatore CHAOYETECH a forma di logo Apple in offerta solo oggi a 17 euro su Amazon.

Ve ne avevamo parlato qualche anno fa, anche se all’epoca lo produceva un’altra azienda. Quello in promozione è tuttavia molto simile, se non identico, quantomeno per la forma: quella del logo della Mela, con una superficie bianca in policarbonato e un profilo metallico che lo rende piuttosto elegante. L’unica differenza con il logo Apple – grazie alla quale diventa un prodotto vendibile senza permettere all’azienda di Cupertino di poter fare ricorso – sta nell’assenza del bordo morsicato: la mela è intera ma ad un occhio poco attento ricorda in tutto e per tutto il logo Apple.

Design a parte, è dotato di tecnologia Qi e Quick Charge 3.0 quindi è compatibile con tutti quegli smartphone e quei dispositivi che supportano questo protocollo di ricarica senza fili. La potenza massima erogata è di 10 W ma è in grado di riconoscere un iPhone e ridurre la potenza a 7.5 W come indicato da Apple. Può anche spingere a 5 W per ricaricare dispositivi meno esigenti in termini di potenza energetica, come ad esempio un paio di auricolari wireless.

Presenta una base in gomma antiscivolo per migliorarne la stabilità quando lo si appoggia su superfici liscie come il ripiano di una scrivania in vetro ed è dotato di tutti quei sistemi di sicurezza che permettono di proteggere i dispositivi collegati – oltre al caricatore stesso – da sovracorrente, sovraccarico e corticircuito, ed è anche in grado di rilevare corpi estranei e bloccare automaticamente il passaggio di corrente.

Questo caricatore misura circa 12 x 11 x 0,85 centimetri, pesa 220 grammi ed è in grado di ricaricare anche smartphone con custodia annessa, purché lo spessore di quest’ultima non superi i 4 millimetri. Viene venduto insieme ad un cavetto lungo 1 metro per collegarlo all’alimentatore.

Se vi piace e volete comprarlo, generalmente lo trovate in vendita su Amazon per 24,99 euro ma soltanto oggi, sabato 27 febbraio, grazie ad un’offerta lampo ve lo portate a casa per 17 euro. L’offerta è limitata nel tempo ed è valida fino ad esaurimento scorte.