Film e cartoni animati in sconto fino al 78% per i Popcorn Days

I Popcorn Days sono partiti e in sconto non ci sono soltanto snack, elettrodomestici, televisori, sistemi audio e divani (i link dettagliati e una soluzione di prodotti li trovate a partire da questa pagina). Mettiamo caso che il vostro salotto è già bello che pronto per trasformarsi temporaneamente in una sala da cinema: nessun problema, la promozione attualmente attiva su Amazon fa anche al caso vostro!

Se la vostra videoteca non viene aggiornata da un po’, ecco l’occasione per infarcirla di DVD e dischi Blu-Ray originali e in super-sconto. Si arriva infatti a risparmiare fino al 78% e dalla nostra selezione gli sconti più “piccoli” partono dal 26%, il che vuol dire che male che vi può andare risparmiate almeno un quarto rispetto al prezzo di listino. Ma la maggior parte delle offerte oscillano tra il 30 e il 60% e le possibilità di scelta sono ampie e variegate.

In promozione infatti trovate diversi classici, compresi gli ultimi successi – come il recentissimo Wonder Woman in 4K – e tantissimi film di grandi artisti. Non mancano i cofanetti e le serie TV, da snocciolare durante tutta la settimana, oltre a cartoni animati e tantissime pellicole adatte a grandi e piccini.

Tra i cofanetti ad esempio trovate la collezione dei film di James Bond (24 DVD) oppure la serie di Breaking Bad (21 DVD). Ci sono anche film di sucesso come la trilogia di Matrix (di cui entro fine anno dovrebbe uscire il quarto capitolo), Alien e Shining, senza dimenticare film meno impegnativi come quelli comici di Aldo, Giovanni e Giacomo, Checco Zalone e Fabio De Luigi. Se volete fare contenti i vostri bambini non lasciatevi sfuggire i 16 dischi Blu-Ray che compongono tutta la saga di Harry Potter in 4K. Per loro tanti i cartoni animati tra cui Toy Story, il gobbo di Notre Dame e il Re Leone.

Questi sono soltanto alcuni dei titoli che trovate in promozione per i Popcorn Days di Amazon, dove trovate in sconto anche il resto che può servire per sistemare il soggiorno e renderlo temporaneamente una sala da cinema. Di seguito trovate l’elenco completo dei migliori film, cartoni e serie TV in promozione che la nostra redazione ha selezionato per voi basandosi non solo sul successo delle pellicole ma anche sul risparmio che si ottiene comprandoli oggi: come dicevamo, con la gran parte dei contenuti in promozione si risparmia circa la metà, con alcuni casi in cui si risparmia anche quasi l’80% rispetto al prezzo di listino.

007 – James Bond Complete Collection (24 Film in DVD) In offerta a 44,99 € – invece di 79,99 €

sconto 44% – fino al 28 feb 2021

007 James Bond Coll. ( Box 24 Br ) In offerta a 49,99 € – invece di 89,99 €

sconto 44% – fino al 28 feb 2021

2001: Odissea nello spazio – Stand Pack (4K Ultra HD + Blu Ray) In offerta a 10,99 € – invece di 26,99 €

sconto 59% – fino al 28 feb 2021

A.I. Intelligenza Artificiale In offerta a 5,99 € – invece di 12,99 €

sconto 54% – fino al 28 feb 2021

Ad Astra (2 Blu Ray) In offerta a 18,05 € – invece di 26,99 €

sconto 33% – fino al 28 feb 2021

Alberto Sordi (Box 3 Dvd) In offerta a 13,99 € – invece di 19,90 €

sconto 30% – fino al 28 feb 2021

Aldo,Giovanni E Giacomo ( Box 4 Dv ) In offerta a 10,99 € – invece di 19,99 €

sconto 45% – fino al 28 feb 2021

Alice Attraverso Lo Specchio – Steelbook (2 Blu-Ray 3D);Alice Through The Looking Glass In offerta a 15,00 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino al 28 feb 2021

Alien (4K+Br) In offerta a 15,00 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino al 28 feb 2021

Assassinio Sull’Orient Express (4K+Br) In offerta a 15,00 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino al 28 feb 2021

Automata (Sci-Fi Project) In offerta a 7,99 € – invece di 16,99 €

sconto 53% – fino al 28 feb 2021

Avengers 4k (2 Blu Ray) In offerta a 15,00 € – invece di 31,99 €

sconto 53% – fino al 28 feb 2021

Batman Antologia 1989-1997 (Box 4 Br)(Vinyl Edit.) In offerta a 15,99 € – invece di 29,99 €

sconto 47% – fino al 28 feb 2021

Bianca In offerta a 9,99 € – invece di 15,75 €

sconto 37% – fino al 28 feb 2021

Big Little Lies (Box 3 Dv) In offerta a 8,78 € – invece di 20,00 €

sconto 56% – fino al 28 feb 2021

Big Little Lies St.2 (Box 3 Dv) In offerta a 9,99 € – invece di 24,99 €

sconto 60% – fino al 28 feb 2021

Bohemian Rhapsody (4K + Br) In offerta a 15,00 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino al 28 feb 2021

Bourne The Ultimate Collection (Box 5 Dvd) In offerta a 18,99 € – invece di 34,99 €

sconto 46% – fino al 28 feb 2021

Breaking Bad Collection 1-6 (2018) (Box Set) (16 Blu Ray) – Icon Edition In offerta a 35,99 € – invece di 69,99 €

sconto 49% – fino al 28 feb 2021

Breaking Bad Collection 1-6 (2018) (Box Set) (21 DVD) – Icon Edition In offerta a 36,99 € – invece di 49,99 €

sconto 26% – fino al 28 feb 2021

Capitan Harlock – La Serie Completa (Collectors Edition) (7 DVD) In offerta a 22,99 € – invece di 49,90 €

sconto 54% – fino al 28 feb 2021

Capitan Harlock SSX: Rotta Verso l’Infinito (Collectors Edition) (6 DVD) In offerta a 14,99 € – invece di 39,99 €

sconto 63% – fino al 28 feb 2021

Cena Con Delitto (Combo) (Br+Dv) In offerta a 8,29 € – invece di 18,99 €

sconto 56% – fino al 28 feb 2021

City Of Crime (Blu-Ray) ( Blu Ray) In offerta a 8,99 € – invece di 16,99 €

sconto 47% – fino al 28 feb 2021

Contagion In offerta a 5,99 € – invece di 12,99 €

sconto 54% – fino al 28 feb 2021

Dersu Uzala In offerta a 8,99 € – invece di 14,99 €

sconto 40% – fino al 28 feb 2021

Divorzio all’italiana In offerta a 8,99 € – invece di 14,99 €

sconto 40% – fino al 28 feb 2021

Doctor Strange 4K (2 Blu Ray) In offerta a 15,00 € – invece di 34,99 €

sconto 57% – fino al 28 feb 2021

Dreamworks 10 Movie Collection ( Box 10 Br) (Spirit,Shrek,Baby Boss,Trools ) In offerta a 34,99 € – invece di 54,99 €

sconto 36% – fino al 28 feb 2021

Dunkirk In offerta a 6,99 € – invece di 12,99 €

sconto 46% – fino al 28 feb 2021

Ellery Queen Stg.1 (Box 4 Dvd) In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al 28 feb 2021

Fabio De Luigi ( Box 4 Dv ) In offerta a 11,99 € – invece di 19,99 €

sconto 40% – fino al 28 feb 2021

Fabrizio De Andre & Pfm – Il Concerto Ritrovato In offerta a 13,99 € – invece di 20,00 €

sconto 30% – fino al 28 feb 2021

Ficarra E Picone ( Box 4 Dv ) In offerta a 11,99 € – invece di 20,00 €

sconto 40% – fino al 28 feb 2021

Frozen Cofanetto 1,2 (2 Blu Ray) In offerta a 15,00 € – invece di 26,99 €

sconto 44% – fino al 28 feb 2021

Gran Torino In offerta a 5,99 € – invece di 12,19 €

sconto 51% – fino al 28 feb 2021

Guardiani Della Galassia 4K (2 Blu Ray) In offerta a 15,00 € – invece di 34,99 €

sconto 57% – fino al 28 feb 2021

Harry Potter 1-8 Collec.(Box 16 Br 4K) In offerta a 83,99 € – invece di 169,99 €

sconto 51% – fino al 28 feb 2021

Hercules In offerta a 8,01 € – invece di 14,99 €

sconto 47% – fino al 28 feb 2021

Hitchcock Collection – Black ( Box 7 Dv) In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al 28 feb 2021

Hugo Cabret In offerta a 8,49 € – invece di 13,90 €

sconto 39% – fino al 28 feb 2021

Il Cavaliere Oscuro – La Trilogia (Cofanetto 3 Blu-Ray) In offerta a 14,99 € – invece di 22,90 €

sconto 35% – fino al 28 feb 2021

Il gobbo di Notre Dame In offerta a 8,01 € – invece di 14,99 €

sconto 47% – fino al 28 feb 2021

Il Grande Mazinga- Volume 2 (Collectors Edition) (7 DVD) In offerta a 17,99 € – invece di 44,99 €

sconto 60% – fino al 28 feb 2021

Il Re Leone Cofanetto Bluray (2 Blu Ray) In offerta a 15,00 € – invece di 26,99 €

sconto 44% – fino al 28 feb 2021

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re In offerta a 6,99 € – invece di 27,50 €

sconto 75% – fino al 28 feb 2021

Il Signore Degli Anelli – La Trilogia Cinematografica (Box 3 Dv) In offerta a 11,99 € – invece di 29,99 €

sconto 60% – fino al 28 feb 2021

Il Signore degli Anelli – Le due torri In offerta a 6,99 € – invece di 14,90 €

sconto 53% – fino al 28 feb 2021

Il signore degli anelli 1 – La compagnia dell’anello In offerta a 6,99 € – invece di 14,90 €

sconto 53% – fino al 28 feb 2021

Il Trono di Spade 1-8 – Limited Deluxe Steelbook Edition (4K Ultra HD) (33 dischi) In offerta a 183,99 € – invece di 249,99 €

sconto 26% – fino al 28 feb 2021

Illumination 10 Movie Collection ( Box 10 Br) ( Minions,Pets,Lorax,Sing ) In offerta a 34,99 € – invece di 54,99 €

sconto 36% – fino al 28 feb 2021

Inception (4K+Br) In offerta a 10,99 € – invece di 29,99 €

sconto 63% – fino al 28 feb 2021

Interstellar (4K+Br) In offerta a 10,99 € – invece di 29,99 €

sconto 63% – fino al 28 feb 2021

Jeeg Robot D’Acciaio #02 (Collectors Edition) (3 Blu Ray) In offerta a 16,99 € – invece di 49,99 €

sconto 66% – fino al 28 feb 2021

John Mcenroe: L’Impero Della Perfezione In offerta a 9,99 € – invece di 15,75 €

sconto 37% – fino al 28 feb 2021

Joker In offerta a 8,99 € – invece di 19,99 €

sconto 55% – fino al 28 feb 2021

Jurassic 5 Movie Collection (Box 5 Dvd) In offerta a 24,99 € – invece di 44,99 €

sconto 44% – fino al 28 feb 2021

Kingsman – Il Cerchio D’Oro (4K+Br) In offerta a 15,00 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino al 28 feb 2021

La Bella E La Bestia Il Film (2 Blu Ray) In offerta a 15,00 € – invece di 26,99 €

sconto 44% – fino al 28 feb 2021

Le Mans 66 – Ford Vs Ferrari 4K (2 Blu Ray) In offerta a 18,05 € – invece di 26,99 €

sconto 33% – fino al 28 feb 2021

Mad Max Anthology New (Box 5 Dvd) In offerta a 10,99 € – invece di 22,98 €

sconto 52% – fino al 28 feb 2021

Marvel Avengers endgame 4k (3 Blu Ray) In offerta a 15,00 € – invece di 32,99 €

sconto 55% – fino al 28 feb 2021

Marvel Iron Man 3 uhd 4k (2 Blu Ray) In offerta a 15,00 € – invece di 32,99 €

sconto 55% – fino al 28 feb 2021

Matrix Revolutions (4K Ultra HD + 2 Blu-Ray) In offerta a 10,99 € – invece di 29,99 €

sconto 63% – fino al 28 feb 2021

Metti La Nonna In Freezer In offerta a 7,69 € – invece di 12,99 €

sconto 41% – fino al 28 feb 2021

Mio Fratello Rincorre I Dinosauri + Booklet In offerta a 6,99 € – invece di 15,00 €

sconto 53% – fino al 28 feb 2021

Novecento , Parte 1 + Parte 2 In offerta a 15,99 € – invece di 30,25 €

sconto 47% – fino al 28 feb 2021

Nymphomaniac (Director’S Cut) In offerta a 10,99 € – invece di 19,99 €

sconto 45% – fino al 28 feb 2021

Ready Player One (4K+Br) In offerta a 10,99 € – invece di 29,99 €

sconto 63% – fino al 28 feb 2021

Rock The Kasbah In offerta a 9,99 € – invece di 17,00 €

sconto 41% – fino al 28 feb 2021

Satyricon In offerta a 11,99 € – invece di 21,75 €

sconto 45% – fino al 28 feb 2021

Scooby-Doo! – 3 film live action In offerta a 6,99 € – invece di 16,99 €

sconto 59% – fino al 28 feb 2021

Shining Ext.Edit. (4K+Br) In offerta a 11,99 € – invece di 24,99 €

sconto 52% – fino al 28 feb 2021

Sin City – Una Donna per Cui Uccidere (Blu-Ray) In offerta a 8,49 € – invece di 19,99 €

sconto 58% – fino al 28 feb 2021

Snowpiercer In offerta a 10,49 € – invece di 16,90 €

sconto 38% – fino al 28 feb 2021

Source Code In offerta a 8,29 € – invece di 13,90 €

sconto 40% – fino al 28 feb 2021

Stanlio & Ollio ( Blu Ray) In offerta a 7,99 € – invece di 16,99 €

sconto 53% – fino al 28 feb 2021

Star Wars L’Ascesa Di Skywalker 3D Steelbook (Limited Edition) (3 Blu Ray) In offerta a 15,00 € – invece di 32,99 €

sconto 55% – fino al 28 feb 2021

Stephen King Horror Collection TV Series – Excl. AMAZON In offerta a 35,99 € – invece di 59,99 €

sconto 40% – fino al 28 feb 2021

Tenet ( Steelbook) (4K+Br) In offerta a 20,99 € – invece di 29,99 €

sconto 30% – fino al 28 feb 2021

Tenet (4K+Br) In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al 28 feb 2021

The Young Pope + The New Pope – Coll.Comp. ( Box 6 Br) In offerta a 27,99 € – invece di 44,99 €

sconto 38% – fino al 28 feb 2021

Toy Story 4 steelbook brd (2 Blu Ray) In offerta a 15,00 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino al 28 feb 2021

True Detective – Stagione 02 (3 Blu-Ray) In offerta a 8,99 € – invece di 39,99 €

sconto 78% – fino al 28 feb 2021

True Detective – Stagioni 1-3 – Blu Ray (9 Blu Ray) In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino al 28 feb 2021

Ufo Robot Goldrake, Vol. 1 (7 DVD) In offerta a 16,99 € – invece di 39,99 €

sconto 58% – fino al 28 feb 2021

Una notte da leoni – Trilogia In offerta a 8,99 € – invece di 24,90 €

sconto 64% – fino al 28 feb 2021

Vinyl And The Velvet Underground & Nico (Box) In offerta a 17,99 € – invece di 24,90 €

sconto 28% – fino al 28 feb 2021

Wonder Woman (4K+Ultra Hd+Br) In offerta a 9,99 € – invece di 26,99 €

sconto 63% – fino al 28 feb 2021

X Men: Dark Phoenix In offerta a 8,79 € – invece di 19,99 €

sconto 56% – fino al 28 feb 2021

Zalone Box Set ( Box 5 Dv) In offerta a 11,99 € – invece di 20,00 €

sconto 40% – fino al 28 feb 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).