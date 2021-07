Somfy Home Alarm Advanced è l’allarme per la casa smart

Somfy Home Alarm Advanced è il risultato della strategia del costruttore che punta alla totale semplicità d’uso, intesa come facilità di installazione, semplicità d’uso quotidiano dall’app e sicurezza domestica smart.

Il gruppo francese ha perfezionato uno dei pilastri delle sue soluzioni di sicurezza: il rilevamento e la dissuasione sempre attivi grazie alla tecnologia brevettata IntelliTAG che è in grado di rilevare un tentativo di intrusione prima che la porta venga aperta. Con Somfy Home Alarm Advanced, ogni tipo di abitazione è protetta in modo proattivo in caso di tentativo di intrusione, chiudendo automaticamente le tapparelle.

«Con il lancio di Home Alarm e Security Camera nel 2015, abbiamo cambiato radicalmente l’approccio alla sicurezza domestica osservando e ascoltando i nostri clienti per ripensare l’esperienza. Continuando con questo approccio, i nostri utenti più esigenti, che cercano una serenità totale, vedranno le loro esigenze soddisfatte grazie a questa nuova soluzione» dichiara Jean-Sébastien Prunet, direttore dello sviluppo delle soluzioni di sicurezza del gruppo Somfy.

Home Alarm Advanced è un concentrato di tecnologie che offre sicurezza in ogni momento con un livello di compatibilità estremamente avanzato e una perfetta integrazione nella vita quotidiana della famiglia. Siamo anche orgogliosi che sia prodotto in Europa, nella nostra fabbrica francese di Rumilly».

Per garantire più serenità, Home Alarm Advanced fornisce 14 giorni di autonomia (in caso di mancanza di corrente), così come la connessione di backup alla rete GSM offerta per 5 anni. Questo garantisce agli utenti di ricevere gli avvisi in qualsiasi circostanza, anche in caso di mancanza di corrente o di collegamento Internet.

Inoltre, per coloro che desiderano installare il loro allarme in una casa senza Internet, Somfy Home Alarm Advanced offre il funzionamento con connessione GSM completa, rendendo possibile la gestione dell’intero sistema a distanza. Si tratta di una opzione di abbonamento senza impegno a 4,99 euro al mese, disponibile attraverso l’app.

Oltre al badge e allo smartphone, questa nuova soluzione offre anche una tastiera di design che può essere sistemata all’interno all’ingresso della casa come ulteriore dispositivo per controllare il sistema di allarme. Questo dà alla famiglia la possibilità di definire un codice che può essere facilmente modificato dall’app.

Ecosistema Somfy completo

Somfy Home Alarm Advanced è compatibile con tutti gli accessori di sicurezza Somfy come telecamera da interno, telecamera da esterno, rilevatori di intrusione, sirene e così via. Compatibile con i dispositivi radio in tecnologia io-homecontrol e RTS, Home Alarm Advanced aumenta il fattore deterrenza chiudendo automaticamente le tapparelle al rilevamento di intrusione, impedendo definitivamente l’entrata in casa.

Infine, è compatibile con TaHoma, rendendo possibile l’integrazione dell’allarme in più scenari: per esempio, lo scenario “Partenza” attiva l’allarme, chiude in automatico le tapparelle e la porta del garage e spegne le luci. Somfy ha posto l’interoperabilità dei dispositivi al centro della sua strategia connessa, per offrire agli utenti una maggiore libertà e semplicità nella vita di tutti i giorni e per rispondere all’evoluzione degli stili di vita degli utenti e degli usi domestici.

Somfy Home Alarm Advance: prezzi

Somfy Home Alarm Advance da 649 euro IVA inclusa comprende: 3 sensori di vibrazione per porte e finestre IntelliTAG, 2 badge disattivazione allarme, 1 sirena da interno da 110 dB, 1 sensore di movimento, 1 tastiera interna, 1 link di connessione Wi-Fi (si attacca semplicemente come una comune spina alla corrente elettrica).

Somfy Home Alarm Advance Plus da 799 euro IVA inclusa che comprende: 3 sensori di vibrazione per porte e finestre IntelliTAG, 3 badge disattivazione allarme, 1 sirena da interno da 110 dB, 1 sirena esterna da 112 dB, 1 sensore di movimento, 1 tastiera interna, 1 link di connessione Wi-Fi. I dispositivi Somfy sono disponibili anche nel negozio ufficiale da questa pagina di Amazon.

Ricordiamo che Somfy supporta lo standard demotico Matter a cui partecipano anche Apple, Google, Amazon, Bticino, Legrad, Netatmo e tutte le più importanti società di tecnologia, smart home e sicurezza.