Sonnet Fusion Flex J3i installa nel Mac Pro 2019 unità SSD e HD da 3,5″ e 2,5″

Sonnet Technologies ha annunciato Fusion Flex J3i , un adattatore per il Mac Pro 2019 che consente di installare internamente tre dischi SATA. Il produttore spiega che il sistema Fusion Flex è composto da un supporto di fissaggio personalizzato, supporti che consentono l’installazione di dischi rigidi da 3,5″ SATA (HDD) e unità SSD da 2,5″, accessori per il montaggio, cavi di alimentazione e cavi dati con i connettori.

Il sistema di espansione può essere installato in modo ordinato e sicuro all’interno della baia di espansione disponibile nel Mac Pro permettendo di montare le unità sulle porte interne. È possibile installare fino a tre drive SATA, ad esempio, due dischi rigidi da 3,5″ e un SSD da 2,5″, oppure tre unità SSD da 2,5″ e avere a disposizione fino a 36TB di storage usando le unità SATA di massima capacità disponibili. L’accessorio – riferisce il produttore – può essere montato saldamente ai punti di montaggio vicino agli slot PCIe, e i drive collegati alle porte interne USB e SATA.

Per gli utenti che non hanno bisogno della velocità di unità SSD NVMe, gli HDD SATA da 3,5″ e le unità SSD SATA da 2,5″ sono una scelta estremamente conveniente per ottenere grande spazio di archiviazione. In fase di ordine dei Mac Pro è possibile configurare l’archiviazione in vari modi, con veloci unità SSD NVMe fino a 8TB. ’archiviazione di questo tipo offre prestazioni nettamente superiori rispetto ai dischi tradizionali ma i costi saltano alle stelle scegliendo unità di grandi dimensioni, costi che è possibile contenere con un accessorio come questo di Sonnet e l’uso di tradizionali HDD SATA o unità SSD SATA.

Esistono da tempo prodotti simili a quello di Sonnet ma normalmente consentono di installare al massimo due drive. Il Fusion Flex J3i sarà disponibile a partire dal 15 luglio; il prezzo di listino negli USA è di 199,99$.

