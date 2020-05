Oracle sperimenta la mobilità sostenibile con le city e-bike di Trek

Il mondo è cambiato, e la vita, lavorativa e non, delle persone dovrà misurarsi con strumenti nuovi e scelte innovative. Prendiamo ad esempio il settore dei trasporti: la capacità di metrò, autobus e tram è stata dimezzata per permettere il rispetto delle norme di distanziamento fisico ed è facile prevedere che gli spostamenti individuali in auto non saranno una soluzione sostenibile nel lungo periodo. La nostra società è quindi chiamata a una riorganizzazione generale per far fronte a questa nuova normalità.

In un mondo quindi che vedrà la sostenibilità come principio fondamentale per lo sviluppo e la salute personale, nasce la collaborazione fra Trek Italia, brand di riferimento nel campo delle biciclette, e Oracle Italia, la filiale italiana della multinazionale americana specializzata nello sviluppo di software aziendale. In Italia Oracle conta cinque sedi operative, tra cui le due principali sono a Milano (Cinisello Balsamo) e a Roma zona EUR: ed è proprio su queste due sedi che da parte un progetto che promuove l’e-biking.

Fino al maggio 2021 Trek fornirà a Oracle otto city e-bike, quattro presso la sede di Milano e quattro nella sede di Roma, biciclette a pedalata assistita in stile urban che saranno messe a disposizione dei dipendenti per promuovere gli spostamenti in sella.

Trek Allant+ 8 e Allant+ 7 sono indicate come “scelta ideale” per i pendolari che preferiscono la potenza e l’affidabilità di un sistema di pedalata assistita Bosch, per i ciclisti che cercano un design pulito e per chiunque sia stanco di languire nel traffico e di pagare per il parcheggio. Questi modelli dispongono di un leggero telaio in alluminio idroformato ad alte prestazioni con Bosch Performance PowerTube da 625Wh nella Allant+ 8 e da 500Wh nella Allant+ 7, un sistema di azionamento Bosch Performance Line CX (250W, 75Nm) per sostenere velocità di crociera fino a 25km/h.



A questo si aggiungono la trasmissione Shimano a 10 rapporti (Allant+ 8) e a 9 rapporti (Allant+ 7), freni a disco idraulici, sistema di illuminazione anteriore e posteriore integrato, parafanghi e portapacchi posteriore e ruote rigide da 27.5″ con perno passante. Entrambi i modelli sono compatibili con la tecnologia Range Boost: una batteria aggiuntiva che raddoppia la portata delle e-bike per consentire agli utenti di pedalare più a lungo e spingersi ogni giorno più lontano.

Il prezzo dei listino di Trek Allant+ 8 è di 4.099 euro, mentre la Trek Allant+ 7 ha un prezzo di listino di di 3.499 euro. La city e-bike Trek Verve+ 1 è una bicicletta a pedalata assistita. Questo modello offre un telaio in alluminio Alpha, trasmissione Shimano a 8 velocità, motore Bosch Active Line (250W, 40Nm) per velocità di crociera fino a 25km/h, controller Purion e batteria a scelta da 300Wh, 400Wh o 500Wh.

L’equipaggiamento prevede sospensione anteriore Suntour NEX da 50mm che garantisce l’assorbimento delle asperità del tracciato, freni a disco idraulici e pneumatici extra large 50c. Da segnalare manopole ergonomiche, parafanghi, luci, portapacchi e lucchetto. La Trek Verve+ 1 è venduta a partire da 2.039 euro.

