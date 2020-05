L’app di Ventilator Training Alliance addestra medici e infermieri sulla ventilazione polmonare

Smiths Medical ha annunciato di essersi associata a diversi altri fabbricanti di ventilatori sul mercato internazionale nella Ventilator Training Alliance (VTA), per sostenere l’accesso dei medici in prima linea a un repertorio centralizzato di esercitazioni all’uso di ventilatori polmonari. Il contenuto è reperibile in un’app mobile gestita da Allego.

L’app VTA mette in comunicazione terapisti della respirazione, infermieri e altri professionisti medici con risorse per addestramento all’uso dei ventilatori da aziende appartenenti all’alleanza. Nell’app si trovano video didattici specifici, manuali e guide alla risoluzione di problemi importanti per la cura di pazienti che soffrono di difficoltà respiratorie dovute al COVID-19.

I ventilatori svolgono un ruolo critico nella gestione di pazienti che richiedono assistenza respiratoria a motivo di malattia grave, quale il COVID-19. La velocità e la facilità di accesso alla formazione all’uso del ventilatore potrebbero avere un impatto diretto sulla salute del paziente nel corso della crisi da COVID-19.

È possibile accedere al contenuto dell’app su dispositivi iOS e Android (anche in ambienti in cui l’accesso a wi-fi è debole o assente) o da un browser web. L’app fornisce ai professionisti sanitari sottotitoli criptati plurilingua e audio su sfondo mobile durante lo svolgimento di più mansioni.

L’app viene fornita gratuitamente ai professionisti medici. Per scaricare l’applicazione del polo di conoscenze Ventilator Training Alliance, visitare Apple App Store o Google Play store, o entrare nel polo da qualunque browser web.

Ventilator Training Alliance offre risorse di addestramento e prodotti per professionisti medici. Questo “polo centralizzato di conoscenza”, creato grazie a un partenariato tra fabbricanti di ventilatori, tra cui si annoverano Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden, Smiths Medical e Philips e realizzato da Allego, fornisce accesso gratuito mobile a tutorial video, manuali d’istruzione e altri materiali di addestramento per apparecchiature che svolgono un ruolo critico ad aiutare pazienti che accusano difficoltà respiratorie da COVID-19.

Esistono anche app per iPad per allenare il personale medico con un simulatore di ventilatore polmonare.

