Sonos Beam Soundbar in offerta Amazon a 339 € per il Black Friday in anteprima

Grazie alle offerte del Black Friday in anteprima Sonos mette a disposizione il primo modello della sua soundbar Beam ad un prezzo eccezionale visti gli sconti standard che pratica per il Black Friday: 339 € invece di 449 €.

Sonos Beam è una soundbar TV Smart, Compatibile con Alexa e Google Assistant Integrati e compatta disponibile a prezzo scontato nella versione bianca.

E’ possibile controllarla con la voce con Alexa e Google o come speaker Airplay 2 da Siri, il telecomando della vostra TV, l’app Sonos e non solo:

– Beam è stata appositamente ottimizzata da tecnici del suono per enfatizzare il suono della voce umana, così riuscirai sempre a seguire la trama

– Grazie a Google Assistant e ad Amazon Alexa già integrato, puoi riprodurre la musica e i notiziari, impostare la sveglia, ricevere la risposta a qualsiasi domanda e molto altro, il tutto senza mani

– Configurazione semplice; pronta per l’ascolto in pochi minuti con solo due cavi e il rilevamento automatico in remoto

– Compatibile con AirPlay 2

– I Dispositivi Alexa built-in ti permettono di connetterti istantaneamente con Alexa per riprodurre musica, controllare la tua casa intelligente, ricevere informazioni, news, meteo e molto altro grazie alla voce.

Vi ricordiamo che si tratta del modello meno recente di Beam infatti la versione GEN 2 che abbiamo recensito su questa pagina ha in più la compatibilità con Dolby Atmos, una differente gestione degli speaker interni e una griglia in policarbonato invece del tessuto ma la gran parte delle caratteristiche sonore e quelle smart sono identiche.

Allo stesso modo rimane invariata la versatilità in collegamento con altri dispositivi Sonos per un sistema multistanza di altissima qualità.

La configurazione in ambiente può essere ottimizzata con l’opzione TruePlay ottenibile utilizzando i microfono di iPhone per rilevare la risposta della stanza sia di Beam che degli speaker abbinati.

Infatti Beam abbinata ad una coppia Sonos ONE SL (sono i cloni di Sonos One ma senza assistente vocale) attualmente in offerta a 199 € Cadauno in versione bianca oppure ad una coppia di Symfonisk Ikea da 99 € cadauno per i modelli base diventa un ottimo sistema surround compatto e autoamplificato.

Clic qui per acquistare Sonos Beam a 339 €.