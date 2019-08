IKEA e Sonos Symfonisk, ora disponibili gli speaker con AirPlay 2

Sono attesi da numerosi utenti fin dalle prime anticipazioni del 2017: Macitynet li ha provati in anteprima in aprile al loro debutto mondiale alla Design Week di Milano: ora finalmente gli speaker IKEA Sonos Symfonisk sono disponibili per l’acquisto anche in Italia.

Si tratta dei primi due dispositivi audio creati in collaborazione da IKEA e Sonos: lo speaker lampada e quello a scaffale offrono qualità audio e funzioni che hanno reso celebri gli altoparlanti Sonos in tutto il mondo, abbinati all’esperienza IKEA nel campo dell’arredamento e degli accessori per la casa.

La versatilità è un plus di entrambi i modelli: lo speaker lampada con una sola presa mette a disposizione sia le funzioni di speaker, con audio di qualità paragonabile praticamente indistinguibile da uno speaker Sonos One (qui la nostra recensione), e anche quelle di una elegante e pratica lampada IKEA. L’utente può posizionarlo in sala, sul comodino della camera da letto od ovunque desidera in casa. Naturalmente è possibile usare le due funzioni separatamente o insieme.

Stesso discorso per lo speaker scaffale che può essere posizionato in una libreria, su una mensola oppure con appositi ganci sui binari in cucina. In alternativa, usando dei tasselli e applicandolo alla parete, lo speaker può fungere direttamente come piccolo scaffale per sostenere oggetti compatti e leggeri, trasformandosi se l’utente desidera anche in un originale comodino.

Ma i nuovi speaker IKEA Sonos Symfonisk risultano ancora più interessanti per gli utenti di computer e dispositivi Apple perché di fatto sono tra gli altoparlanti compatibili con AirPlay 2 più economici oggi in commercio. Questo significa che oltre alla riproduzione di migliaia di radio internet, dei principali servizi di musica in streaming, incluso Spotify, delle nostre playlist, è sempre possibile riprodurre al volo l’audio proveniente da Mac, iPhone e iPad.

Grazie alla tecnologia Sonos tutto si gestisce dall’app Sonos per iOS, per ascoltare lo stesso brano in tutta la casa oppure fonti diverse in ogni stanza. Abbinando due speaker identici si ottiene audio stereo ed è anche possibile integrare una coppia di speaker IKEA Sonos Symfonisk per creare un sistema audio surround abbinato alla TV senza dover ricorrere a fastidiosi cavi. Per esempio sfruttando due speaker lampade o due speaker a scaffale posizionati alle spalle del divano.

Nel momento in cui scriviamo gli speaker IKEA Sonos Symfonisk, la lampada a 179 euro e quello a scaffale a 99 euro, sono indicati come disponibili ma non si possono acquistare online. È comunque possibile verificare la disponibilità dei modelli e dei colori desiderati presso il negozio IKEA più vicino. Per entrambi i modelli IKEA informa che presto saranno acquistabili online, senza precisare però il giorno esatto.

Per le fotogallerie, le prima presa di contatto e anche le prime impressioni di ascolto e altri dettagli ancora rimandiamo a questo articolo di Macitynet sul debutto mondiale alla Design Week di Milano. Tutti gli articoli su IKEA Sonos Symfonisk sono disponibili a partire da questa pagina.