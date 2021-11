OWC miniStack STX è l’hub pensato per Mac mini e iPad Pro

OWC presenta miniStack STX, l’hub plug-and-play con un’unità di archiviazione che aggiunge ulteriore spazio di archiviazione e un hub Thunderbolt 4 per Mac e iPad Pro.

OWC miniStack STX è progettato per essere impilato perfettamente con un Mac mini (qui la recensione di macitynet), sebbene possa essere utilizzato con qualsiasi Mac. Presenta tre porte Thunderbolt 4 e un alloggiamento per unità universale da 2,5 pollici più uno slot SSD NVMe M.2 per fornire una gamma di opzioni di espansione della capacità di archiviazione.

Gli utenti possono sfruttare i tre Thunderbolt 4 per creare tre catene indipendenti con un massimo di cinque Thunderbolt, USB o dispositivi di visualizzazione. OWC afferma che gli utenti possono anche rimuovere i dispositivi da una delle catene senza influire sulle altre.

Propone un telaio in alluminio, un dissipatore di calore interno e una ventola ad alta efficienza, che consentono al dispositivo OWC di funzionare restando sempre fresco pur in totale silenzio.

Con una velocità massima di trasferimento dati pari a 770 MB al secondo nel comparto di archiviazione, OWC afferma che miniStack STX è adatto per flussi di lavoro pesanti come l’editing video, le macchine virtuali e la fotografia. Gli utenti possono modificare, salvare e accedere ai propri contenuti multimediali con una latenza prossima allo zero, almeno stando a quello che afferma il costruttore.

Sebbene funzioni con qualsiasi dispositivo Mac, PC, iPad o Chromebook, OWC miniStack è progettato per essere un compagno del Mac mini, soprattutto perché i modelli Mac mini più recenti non dispongono più di unità interne aggiornabili.

Il miniStack STX di OWC è disponibile per il preordine con un prezzo di partenza di 299,00 dollari, circa 260 euro al cambio odierno, prezzo che non include unità di archiviazione aggiuntive. Alla fine di settembre il costruttore ha presentato un adattatore da Thunderbolt a doppia Display Port di cui abbiamo scritto in questo articolo di macitynet.